Lady Gaga tomou decisão surpreendente para acompanhar gestação da filha

Nos últimos dias, Lady Gaga chocou o mundo ao surgir com sua primeira filha, Rose Bean Polansky, com o noivo Michael Polansky. A bebê nasceu via gestação por barriga de aluguel, no dia 9 de junho.

Segundo informações divulgadas pelo Page Six, a cantora fez questão de acompanhar todo o processo de perto e fontes ouvidas pela reportagem deram detalhes sobre a relação da cantora com a portadora gestacional.

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Este foi um processo muito longo e emocional para Gaga. Houve muitos altos e baixos ao longo do caminho, e certamente não aconteceu da noite para o dia", disse a fonte. Segundo informações, Lady Gaga reorganizou toda a agenda e se faz presente durante cada etapa da gestação.

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Depois de tudo o que ela passou tentando se tornar mãe, ela não queria perder um único momento. Ter alguém em quem pudesse confiar durante a gravidez significava tudo para ela", afirmou. Ainda não há confirmação sobre o motivo do casal escolher esse método para ter a primeira filha.

A publicação também informou que Gaga está vivendo um sonho e não poderia estar mais feliz. No final do ano passado, a cantora já havia falado sobre os planos de formar uma família com Michael. O casal está junto desde 2020.

O texto Lady Gaga tomou decisão surpreendente para acompanhar gestação da primeira filha foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.