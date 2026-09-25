Livro infantil aborda Alzheimer a partir do olhar de uma criança

Neste sábado (26/9), será lançado o livro infantil O segredo da vovó, de Samira Iasbeck, no Espaço Cultural Liberty Mall. A relação entre uma criança e a avó diante das mudanças provocadas pelo Alzheimer é o ponto de partida da história. A publicação, feita pela Franco Editora, chega ao público durante o Setembro Lilás, período dedicado à conscientização sobre a doença de Alzheimer e outras demências.

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Durante a história, esquecimentos, repetições e mudanças de comportamento da avó são percebidos pela criança, que busca compreender o que está acontecendo. Em vez de abordar a doença pelo viés médico, o livro se concentra nos vínculos entre as gerações e nas formas de manter o afeto e a convivência diante das transformações provocadas pelo Alzheimer.

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A autora, que estará presente no lançamento, acumula três décadas dedicadas ao estudo das teorias da narrativa, campo que influenciou sua maneira de compreender a palavra como instrumento de escuta, diálogo e construção de relações. O segredo da vovó não é autobiográfico e nem reproduz a história de uma família específica, mas parte de experiências de Iasbeck com o envelhecimento e a demência para tratar da relação entre crianças, pessoas idosas e familiares.





Serviço

Lançamento do livro O Segredo da Vovó de Samira Iasbeck

26 de setembro (sábado), às 15h, no Espaço Cultural Liberty Mall.

Livro disponível na Livraria Arco-Íris, no Sebinho e diretamente com a Franco Editora.