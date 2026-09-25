Digger: o que esperar do novo filme de Tom Cruise com Iñárritu

Sátira política e crítica ao poder, temas de 'Digger', são evocados na imagem de um homem discursando em um grande salão - (crédito: Divulgação.)

Tom Cruise se prepara para um de seus projetos mais aguardados dos últimos anos: Digger. A produção, com estreia prevista para outubro de 2026, é uma sátira política dirigida pelo aclamado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, marcando o retorno do ator a uma colaboração com a Warner Bros. desde No limite do amanhã" (2014).

Esta é a primeira vez que o astro de ação e o diretor vencedor do Oscar por filmes como O Regresso e Birdman trabalham juntos. A parceria inédita gera grande expectativa, pois une um dos atores mais rentáveis de Hollywood a um diretor conhecido por seu estilo visualmente denso e narrativas dramáticas intensas.

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A união de talentos tão distintos promete um resultado no mínimo curioso. Enquanto Cruise é sinônimo de grandes produções de ação e aventura, Iñárritu construiu sua carreira com filmes que exploram a complexidade das relações humanas em situações extremas. Digger se posiciona exatamente nessa intersecção, propondo um humor sombrio em meio a um cenário de desastre.

O que esperar de Digger?

O longa é descrito como uma comédia sombria de proporções catastróficas. A trama, mantida em sigilo, gira em torno de um poderoso barão do petróleo (interpretado por Cruise) que se vê obrigado a salvar o mundo de um desastre que ele mesmo ajudou a criar. O roteiro promete explorar a hipocrisia e as contradições do poder, misturando suspense com diálogos afiados e humor ácido, elementos que Iñárritu já demonstrou dominar em trabalhos anteriores.

Para Tom Cruise, o filme representa uma oportunidade de explorar um papel diferente de seus heróis de ação. A direção de Iñárritu certamente exigirá uma performance mais complexa, distanciando-o da imagem consolidada em franquias como Missão: Impossível. O elenco de apoio reforça a ambição do projeto, contando com nomes de peso como Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons e Michael Stuhlbarg.

Com estreia mundial marcada para 22 de setembro de 2026 em Londres, Digger chega aos cinemas em outubro do mesmo ano como uma das apostas mais originais da temporada, buscando atrair tanto o público fiel de Cruise quanto os admiradores do cinema autoral de Iñárritu.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.