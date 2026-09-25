Acabou o casamento de Vanessa Giacomo e Giuseppe Dioguardi após 12 anos de união, que gerou a filha deles, Maria, de 11 anos. Os detalhes do término foram omitidos. Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal.

Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria. É por ela, e por todo o carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, que estamos conduzindo esse momento de forma tranquila, madura e cuidadosa", começou a nota do ex-casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Seguimos unidos como família, preservando o que sempre foi mais importante para nós: o amor, o respeito e o bem-estar dos nossos filhos. Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal, concluiu.

Vanessa Giácomo também é mãe de Raul e Moisés, da relação passada com Daniel de Oliveira. A atriz chegou a se casar com Giuseppe, em 2014, para uma cerimônia com poucos convidados. Atualmente, a atriz se encontra morando em Portugal.

O texto Vanessa Giacomo e empresário Giuseppe Dioguardi terminam casamento após 12 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.