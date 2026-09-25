Andressa Urach se arrepende de bifurcação na língua e faz alerta

A influenciadora Andressa Urach voltou a falar sobre as consequências do procedimento de bifurcação da língua, realizado em julho de 2024. Em entrevista ao programa Loba By Night, da Dia TV, a criadora de conteúdo revelou que se arrepende da intervenção e descreveu as dificuldades que enfrentou após a cirurgia. Segundo o relato, a alteração na estrutura do órgão afetou sua dicção e trouxe limitações que continuam sendo percebidas durante a fala.

Durante a conversa, Andressa explicou que passou a ter dificuldades para pronunciar determinados sons, especialmente as letras R e S. A influenciadora afirmou que, apesar de ter recorrido à fonoaudiologia, ainda sente limitações nos movimentos da língua. "Não recomendo fazer, tá? Você que tem vontade de fazer bifurcação: prejudicou muito a minha dicção. Antes eu tinha uma fala muito fluida, agora tenho dificuldade de falar o R, o S. Então, mesmo fazendo fono, a língua trava. Sem contar que é bastante perigoso", declarou ao programa.

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A cirurgia consiste na divisão da língua em duas partes, procedimento que pode envolver cortes no tecido e exige cuidados específicos durante a recuperação. Ao comentar a própria experiência, Urach também destacou os riscos associados à intervenção, mencionando a possibilidade de infecções caso o período pós-operatório não seja acompanhado com os cuidados necessários. O relato foi apresentado como um alerta para pessoas que consideram realizar modificações corporais semelhantes.

Além dos impactos na fala, a influenciadora recordou que enfrentou um período de recuperação marcado por inchaço intenso na língua. De acordo com o depoimento, a condição prejudicou atividades básicas, como alimentação e ingestão de líquidos. "Se você não faz um pós-cirúrgico com cuidado, pode acontecer infecção. É muito perigoso, porque a língua ficou tão inchada que eu não conseguia comer nem beber durante quase 30 dias", afirmou.

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A experiência relatada por Andressa Urach também evidencia a importância dos cuidados após procedimentos que envolvem a região da boca. A língua participa de funções essenciais, como a articulação dos sons, a mastigação e a deglutição, e alterações nessa estrutura podem comprometer essas atividades. Embora a influenciadora tenha descrito suas próprias dificuldades, os efeitos e o processo de recuperação podem variar de acordo com cada procedimento e com as condições individuais.

Ao compartilhar o arrependimento, Andressa adotou uma postura de advertência em relação à bifurcação da língua, principalmente por causa dos problemas que afirma ter enfrentado depois da cirurgia.

O texto Andressa Urach se arrepende de bifurcação na língua e faz alerta sobre os riscos da cirurgia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.