O ex-jogador Roberto Carlos fez um forte desabafo, nesta quinta-feira (24/9), sobre os sérios problemas financeiros que enfrentou quando era jogador de futebol. A revelação aconteceu no Portugal Football Summit, em Oeiras.

"Sempre pensei no pós-carreira. Significa construir uma história como jogador e usar a sua imagem. Quando decidi parar de jogar futebol, já tinha licença de diretor esportivo e trabalhava com muitas marcas", começou.

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"Tive problemas com pessoas que me deixaram com a conta zerada. Por causa de empresários e de questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo. O Paul reorganizou a minha vida. Com a Entourage, consegui reestruturar a minha vida financeira e familiar", desabafou ele, que atualmente é embaixador do Real Madrid.

Roberto Carlos reforçou que a mudança aconteceu de forma muita rápida, algo totalmente desprevenido. "Tive um problema sério com o meu ex-empresário. Tive um problema familiar seríssimo. Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história".

O texto Pentacampeão mundial, Roberto Carlos lamenta ter perdido fortuna: Conta zerada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos