Filipe Braga lança Samblei, álbum que une Choro e cultura popular

Filipe Braga, que lança seu primeiro álbum solo "Samblei", em evento gratuito no Teatro dos Bancários - (crédito: Thaís Mallon)

Após 18 anos de carreira, o músico brasiliense Filipe Braga lança seu primeiro álbum solo, Samblei. O trabalho aproxima o choro de ritmos populares, como Boi bumbá, salsa e maracatu. A proposta reflete a diversidade de Brasília, unindo referências da música instrumental, como Waldir Azevedo, com manifestações da cultura popular, a exemplo do Boi de Seu Teodoro.

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O Boi de Seu Teodoro tem participação especial no disco. Tamá Freire, filha do mestre Teodoro Freire, canta na faixa Cara de Boi, que mescla o Boi Bumbá maranhense com sax e bandolim. A percussionista Laryssa Umaytá, neta do mestre, integra a banda base do álbum.

Filipe Braga explica que a ideia é apresentar uma visão contemporânea da música instrumental brasileira, vista como uma prática democrática que une estudo formal e improvisação. O álbum também incorpora influências das latinidades, inspiradas na identidade da capital federal.

Além de um show de lançamento realizado em agosto, o projeto do álbum incluiu oficinas musicais gratuitas entre maio e julho de 2026, voltadas para públicos de diferentes regiões do Distrito Federal. As atividades foram direcionadas a crianças, adultos com transtornos mentais, pessoas em situação de rua, idosos e jovens.

No show de lançamento, Filipe Braga (bandolim e guitarra baiana) dividiu o palco com Vavá Afiouni (baixo), Eduardo Souza (violão) e Mariano Toniatti (percussão). O evento teve participações de Emília Monteiro (voz), Gabriel Paes (violão e guitarra), Thanise Silva (flauta), Isadora Pina (sax), Tamá Freire e o Boi do Seu Teodoro.

O disco e as oficinas foram realizados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), operacionalizado pelo Governo do Distrito Federal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.