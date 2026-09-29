Thiago Gagliasso supera briga política e apoia irmão após morte do pai

Irmão de Bruno Gagliasso reage sobre morte do pai do ator: "Não existe política que vá superar isso" - (crédito: Reprodução/Instagram Thiago e Bruno Gagliasso)

Thiago Gagliasso usou as redes sociais nesta última segunda-feira (28), e surpreendeu os internautas ao publicar uma mensagem de conforto ao irmão, Bruno Gagliasso, após a morte do pai, Paulo César Marques.

Através do Instagram, o candidato a deputado federal pelo PL fez a despedida, e mandou um recado de apoio à família. "Tio Paulo sempre foi um cara incrível, só tenho a guardar ótimas lembranças dele. Muitas vezes, foi um segundo pai para mim, principalmente na infância", disse.

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"Não existe política que vá superar isso"

No vídeo, o irmão de Bruno Gagliasso também direcionou um recado direto para o ator. "Queria mandar um beijo no coração do meu irmão, que não existe divergência política que vá superar isso, e desejar um conforto para ele e para a família", declarou.

Thiago e Bruno Gagliasso já expuseram posições políticas opostas em diferentes momentos, o que gerou afastamento e troca de críticas nas redes ao longo dos últimos anos. Ainda assim, o político optou por deixar o histórico de lado e prestar solidariedade publicamente ao irmão.

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