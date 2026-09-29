Netflix divulga trailer de documentário inédito sobre Matthew Perry

Ator ganha resgate íntimo da carreira e da vida pessoal em nova produçã da Netflix - (crédito: Reprodução/YouTube/Netflix)

Matthew Perry (1969-2023), conhecido mundialmente pelo papel de Chandler Bing em Friends, terá a trajetória revisitada em uma série documental da Netflix. Nesta terça-feira (29/9), a plataforma divulgou o primeiro trailer e novos detalhes de Aquele Sobre Matthew Perry, produção dividida em três partes que estreia em 27 de outubro.

A série pretende apresentar uma dimensão mais íntima do ator, reunindo imagens e vídeos do arquivo particular da família, além de depoimentos inéditos de pessoas próximas. Entre elas está Mia Perry Bowick, irmã de Matthew, que decidiu falar publicamente sobre a convivência com ele e sobre aspectos que, segundo ela, ficaram escondidos pela fama.

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Bowick contou que precisou de tempo até se sentir preparada para compartilhar essas memórias e mostrar o irmão para além dos dois elementos que acabaram marcando sua imagem pública: o personagem de Friends e a luta contra o uso de substâncias.

“Levei um tempo até me sentir pronta para compartilhar essas lembranças e contar como foi amar Matthew, mesmo diante de toda a complexidade da vida dele, e entendê-lo como uma pessoa por inteiro, não apenas como Chandler ou alguém que lutava contra o uso de substâncias. Como irmã, ele moldou quem sou hoje, a pessoa que busco ser e o trabalho ao qual dediquei minha vida."

Da comédia ao fenômeno "Friends"

O documentário acompanha Perry desde os primeiros trabalhos na comédia até a projeção alcançada com Chandler Bing, personagem que o transformou em um dos rostos mais reconhecidos de Friends. A produção também passa por outros trabalhos no cinema, na televisão e no teatro.

A direção é de Mary Robertson, vencedora do Emmy e responsável por A Queda de P. Diddy. Para ela, a proposta da série é ampliar o retrato de Perry para além da persona pública construída ao longo de décadas.

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“Matthew Perry foi um dos grandes gênios da comédia do nosso tempo. Ao longo de seus muitos trabalhos no cinema, na TV e no teatro, assim como no papel do inesquecível Chandler Bing, ele fez milhões de pessoas rirem, criarem conexões e se sentirem um pouco menos sozinhas. Ele também fez muito quando falou, com muita coragem, sobre o uso de substâncias. Mas o público conhecia apenas parte de sua história. Foi por isso que decidimos fazer esta série: para que as pessoas que conheciam e amavam Matthew pudessem revelar quem ele era por trás da figura pública”, disse em entrevista ao Tudum.

A produção também recupera a maneira como Perry transformou a própria experiência com dependência química em um tema sobre o qual passou a falar abertamente nos últimos anos de vida.

Matthew Perry foi encontrado morto em outubro de 2023. A morte foi atribuída a uma overdose de cetamina.