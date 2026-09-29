Stevie Wonder celebra 50 anos de ‘Songs In The Key Of Life’ com inéditas

Stevie Wonder comemora os 50 anos de Songs in the Key of Life com o lançamento de um EP que apresenta quatro gravações inéditas. O material, divulgado nesta terça9feira (29/9), resgata faixas das sessões de estúdio originais do álbum icônico.
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Selecionadas pessoalmente por Wonder, as músicas foram mixadas pelos engenheiros de gravação originais, John Fischbach e Gary O Adante. Adante foi creditado no LP original como Gary Olazabal.
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O EP inclui as faixas It’s easier, My life story of love, I can see the sun in late December e I’m into Livin’. Quando a última sessão de estúdio terminou, às 4h54 da manhã, o baixista Nathan Watts exclamou: “Fo’FiftyFo’!”. A frase virou um código interno e agora marca um novo capítulo para o álbum.
“Não incluímos essas músicas no álbum, mas elas faziam parte do que eu estava sentindo e descobrindo ao criá-lo”, declarou Wonder. “Elas me levam de volta àquela época da minha vida e, agora, passam a fazer parte das vidas de vocês também.”
Lançado em 28 de setembro de 1976, Songs in the Key of Life rendeu a Wonder seu terceiro GRAMMY® de Álbum do Ano e recebeu a certificação Diamante. O disco foi incluído no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos EUA.
Turnê de aniversário
A comemoração continua com a turnê Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour. O artista apresentará o álbum na íntegra, começando em 13 de outubro na Inglaterra. A turnê europeia passará por Paris, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Hannover, Colônia, Amsterdã e Dublin.
Os shows retornam ao Reino Unido em Londres, Manchester e Glasgow. A etapa americana começa em 19 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York, com paradas em Chicago, Washington D.C. e Detroit, antes do encerramento em 19 de dezembro em Los Angeles.
Sobre as faixas inéditas
Todas as quatro canções foram compostas e produzidas por Wonder. A letra de My life story of love é uma parceria com Susaye Greene, ex-integrante do The Supremes. As faixas contam com músicos convidados como o tecladista Gregory Phillinganes e os guitarristas Michael Sembello e Ben Bridges.
Participam também o saxofonista Jim Horn, o baterista Raymond Pounds e o baixista Nathan Watts. A música I’m Into Livin’ tem backing vocals de Shirley Brewer, Thelma Houston e Deniece Williams.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.