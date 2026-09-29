Cantora tailandesa chamada Lula ganha milhares de seguidores do Brasil

A cantora tailandesa Lula Kanyarat, de 46 anos, precisou fazer um esclarecimento inusitado aos seus seguidores recém chegados a suas redes sociais nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (28/9) ela publicou um recado direcionado aos brasileiros, pedindo que tivessem cuidado com os comentários em seus posts explicando que é uma artista da Tailândia, e não o presidente do Brasil.

“Para meus seguidores brasileiros, por favor, leiam com atenção”, escreveu a cantora em inglês. Segundo ela, alguns milhares de novos seguidores brasileiros passaram a acompanhar seus perfis recentemente.

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“Gostaria de informar a todos que sou uma cantora da Tailândia chamada Lula, e não a conta do seu presidente brasileiro”, afirmou. Ela ainda fez um alerta: “Por favor, sejam respeitosos nos comentários, ou eu vou bloquear vocês”.

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A cantora usa apenas Lula como nome artístico. Ela soma 286 mil seguidores no Instagram, onde mantém um perfil verificado.

A publicação, porém, rapidamente virou motivo de brincadeira entre os brasileiros. Um dos comentários mais curtidos dizia: “Nice try, Lulis Inácio Lula da Silva”. Outro escreveu “Dê as ordens, camarada”.



