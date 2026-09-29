Morre Dennis Haskins, de 'Uma galera do barulho', aos 75 anos

Dennis Haskins em 'Uma galera do barulho' - (crédito: Divugação/ NBC Universal)

O ator norte-americano Dennis Haskins, conhecido por interpretar o diretor Richard Belding na sitcom Uma galera do barulho (Saved by the Bell), morreu aos 75 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (28/9) pelo agente do artista, Jay Schachter, à revista People. A causa da morte não foi divulgada.

“Todos adoravam o Sr. Belding e aqueles de nós que tiveram a oportunidade de conhecer Dennis, o amávamos ainda mais”, disse Schacher, referindo-se ao personagem icônico de Haskins, o diretor Richard Belding.

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“Ele era uma pessoa incrível e amava seus fãs. Ele sempre tinha tempo para eles, não importava o que. Ele foi meu cliente e querido amigo por mais de 20 anos, e sentirei muita falta dele. Estou com o coração partido”, completou.

A série Uma galera do barulho estreou em 1989 e acompanhava o popular astro do esporte Zack Morris e seu grupo de amigos na escola fictícia Bayside High School, na Califórnia, Estados Unidos.

Além dessa, Dennis interpretou o direito Belding em duas outras séries; primeiro, na série do Disney Channel Good Morning, Miss Bliss, em 1989, que mais tarde deu origem à série de Zack Morris, e mais tarde reprisou o papel em Uma Galera do Barulho: Nova Geração.

Haskins também atuou em Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola e em episódios de Mad Men , Hot in Cleveland e New Girl.