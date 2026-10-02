Enrascada pelas letras: entenda confusões eróticas de Dakota e Hartnett

A partir de um roteiro de suspense assinado por Nick Antosca, showrunner de Cape Fear, o sucesso com Javier Bardem e Amy Adams, o diretor Michael Showalter conduz Verity, baseado no best-seller de Colleen Hoover (a sagitariana que, há quatro anos, estabeleceu enorme sucesso com o livro Verity). Hoover é lembrada ainda pela adaptação para a telona chamada É assim que acaba (2024).



Estrelado por Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett (de Oppenheimer e Pearl Harbor), o filme vem embalado por reviravoltas, segredos e tensão. A sinopse traz Verity Crawford (Hathaway), como uma escritora, momentaneamente, impossibilitada de dar andamento à série de exitosos livros. Diante da crise, Verity contratará a malsucedida Lowen (Dakota) para concluir alguns textos. A passagem da autora pela casa de Verity aproxima Lowen do marido de Verity. Numa camada para além da ficção, Lowen entrará em contato com registros escritos comprometedores para a estrutura familiar da estabelecida autora.



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Uma atmosfera erótica baliza o encontro da dupla de mulheres, neste filme de Michael Showalter, especialista em registros femininos, vide Os olhos de Tammy Faye (filme que rendeu o Oscar a Jessica Chastaine) e à comédia Doris, redescobrindo o amor, dominada pela veterana Sally Field.