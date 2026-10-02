Rapper mineira Ciça lança primeiro EP, Nepobaby, nas plataformas digitas

O belo cenário do hip-hop mineiro está alcançando novos horizontes. Nomes como Djonga, FBC, Clara Lima, Mac Julia ocupam espaços de glória no gênero. Ciça acompanha seus conterrâneos ao trilhar o mesmo caminho desde seu primeiro lançamento, Sem você, em 2024. O seu primeiro EP, Nepobaby, lançado em 25 de setembro, representa mais um passo na carreira.

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Radicada em São Paulo, Ciça, com apenas 18 anos, já conquistou mais de 290 mil ouvintes mensais no Spotify. Em seus primeiros trabalhos, a rapper mineira trouxe uma postura firme que conquistou o público, evidenciado nas faixas de sucesso Entre vielas e avenidas, Tranquila & calma e Mina quente. Criada no berço da cultura hip-hop, filha de dois notáveis artistas do gênero, Slim Rimografia e Bárbara Sweet, criou Nepobaby para seguir rebatendo as críticas sobre seu sucesso.

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Nepobaby chega ao mundo ao som do boom bap e da estética do underground, a partir de um desejo da cantora. “Foi mais ou menos uns quatro meses pensando. Tudo deu certo muito rápido e ele veio de um lugar onde eu queria fazer um projeto para o público me conhecer e trazer algo significativo para mim também”, afirma.

As oito faixas de autoria própria foram escritas de forma natural. Com o projeto em mente, Ciça as escreveu sozinha em seu quarto ou em momentos que as palavras surgiam em si. Na construção narrativa do projeto sonoro, os elementos musicais passam por diferentes vertentes do hip-hop. “Tem o beat de biriri que é algo mais futurista, tem sonoridades mais clássicas como o coral, tem algo mais bate cabeça que nem Segura a bronca pt. 2”, destaca.

Seu pai, Slim Rimografia, participou da produção e da mixagem do EP e foi referenciado diretamente na faixa Segura a bronca pt.2, que foi trabalhada como uma continuação da música Segura a bronca, lançada por seu pai em 2003.

Para o Correio, Ciça fala sobre o único feat do EP com Agnes Nunes. “Eu precisava muito de alguém para cantar em Não fale de amor comigo e sempre gostei muito da Agnes. E a gente se seguiu mas não se conhecia. Pensei: cara, o não, eu já tenho. Ela aceitou super e quando a gente se conheceu para gravar, a conexão foi de primeira”, ressalta.