Ex-narrador global deixa a Band após seis anos: "Comum acordo"

O narrador Sergio Maurício rescindiu seu contrato com a Band nesta quinta-feira (1º/10). O vínculo, que iria até 2030, foi encerrado após quase quatro anos do comunicador na emissora paulista, onde atuava desde o fim de 2020.
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Em nota, a Band informou que a saída ocorreu em comum acordo. Nos últimos tempos, Maurício realizava apenas transmissões de futebol, ficando sem grandes eventos após a Fórmula 1 retornar para a Globo.
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Atualmente, a emissora do Morumbi detém os direitos de transmissão apenas do Campeonato Saudita. A falta de eventos motivou o narrador, que já manifestava nos bastidores o desejo de deixar a empresa para focar em novos projetos.
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A saída de Maurício não está relacionada à questão das casas de apostas na emissora. A Band vendeu os "naming rights" de programas esportivos como o Jogo Aberto, de Renata Fan, e Os Donos da Bola, com o ex-jogador Neto, para essas empresas. O dinheiro era considerado importante para a saúde financeira do esporte no canal.
Sergio Maurício iniciou sua carreira na televisão em 1991, no SporTV. Ele se tornou uma das principais vozes do canal pago e também apresentou os programas Tá na Área e Linha de Chegada.
Em 2021, ele encerrou um vínculo de quase 30 anos com a Globo para ser contratado pela Band. Na nova casa, assumiu como narrador titular das corridas de Fórmula 1 na TV aberta.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.