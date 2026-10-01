Festival Clube do Choro reúne grandes nomes da música brasileira

Paula Lima é uma das atrações confirmadas para o Festival. - (crédito: Divulgação)

O Festival Clube do Choro encerra a quarta edição do Complexo Cultural do Choro com dois dias de programação dedicada à música brasileira. Em 31 de outubro e 1º de novembro, o Espaço Cultural do Choro, em Brasília, recebe artistas de diferentes gerações e estilos, em encontros que passam pelo choro, samba, música instrumental, soul e jazz.

Entre os nomes confirmados estão Jaques Morelenbaum e Moreno Veloso, Lucy Alves, Teresa Lopes, Trio Madeira Brasil, Paula Lima, Silvério Pontes, Marcelo Caldi, Wagner Tiso, Marcio Malard, Ian Coury, Michael Pipoquinha, Joabe Reis, Assucena e João Camarero. O projeto tem apresentação e patrocínio master da Shell.

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No primeiro dia, 31 de outubro, a programação começa às 16h com o encontro entre o violoncelista, arranjador e produtor Jaques Morelenbaum e o cantor e compositor Moreno Veloso. Os dois apresentam um espetáculo acústico que combina voz, violão e violoncelo, além de abrir espaço para improvisos e histórias da trajetória dos músicos.

Morelenbaum acumula trabalhos ao lado de nomes como Tom Jobim, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Já Moreno Veloso transita por diferentes vertentes da música brasileira, entre o samba de roda e experiências contemporâneas da canção. Na sequência, a cantora, compositora e multi-instrumentista Lucy Alves apresenta um repertório que percorre ritmos como baião, xote, coco, frevo, choro e ciranda.

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A partir das 19h50, sobem ao palco Teresa Lopes, Trio Madeira Brasil e Paula Lima. Brasiliense, Teresa tem duas décadas de carreira marcadas pelo samba e por influências afro-brasileiras. O Trio Madeira Brasil, formado por Ronaldo do Bandolim, Zé Paulo Becker e Rafael Malmith, leva ao festival sua trajetória dedicada à música instrumental brasileira.

Para encerrar a noite, Paula Lima apresenta Eu, Paula Lima – O Baile, espetáculo que reúne referências do soul, samba-rock, samba e grooves brasileiros. O repertório inclui músicas como Guarda-Chuva, Clareou e Deguste, além de canções associadas a artistas como Tim Maia, Jorge Ben Jor, Rita Lee e Sandra de Sá.

No domingo, 1º de novembro, o festival retorna às 16h com Silvério Pontes e Marcelo Caldi, seguidos pelo Duo Partilhas, formado por Wagner Tiso e Marcio Malard. A parceria entre Tiso e Malard soma mais de cinco décadas e é apresentada em um encontro de piano e violoncelo, com repertório que passa por Villa-Lobos, choro e outros clássicos da música brasileira.

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A programação noturna começa às 19h50 e reúne o bandolinista brasiliense Ian Coury, o contrabaixista Michael Pipoquinha e o trombonista Joabe Reis. A noite também terá a apresentação de Assucena e João Camarero, que unem voz e violão em um repertório com clássicos de nomes como Tom Jobim, Dolores Duran, Elis Regina, Gal Costa e Elza Soares, além de composições autorais.

Segundo a organização, os ingressos são limitados devido ao formato intimista do espaço. Nas duas últimas edições, as entradas se esgotaram nos primeiros 30 minutos. O link para compra será disponibilizado em 13 de outubro, às 15h, exclusivamente na comunidade do Clube do Choro no WhatsApp. Os ingressos serão vendidos individualmente para cada uma das quatro sessões.

“Chegar ao encerramento da quarta edição é motivo de muita alegria para todos nós. Ao longo desses meses, tivemos o choro como ponto de partida para encontros com diferentes gerações, linguagens e expressões da música brasileira”, afirma Henrique Neto, diretor da Escola Brasileira de Choro.

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O festival encerra uma edição que, ao longo dos meses, também promoveu atividades no Parque da Cidade e ações de formação. A programação final mantém a proposta de aproximar diferentes gerações, linguagens e públicos por meio da música brasileira.

Serviço

Festival Clube do Choro – encerramento da 4ª edição do Complexo Cultural do Choro

31 de outubro e 1º de novembro de 2026, no Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental, Brasília. Link de compra de ingressos disponível em 13 de outubro, às 15h, na comunidade do Clube do Choro no WhatsApp. Classificação: Livre.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel