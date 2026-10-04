Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (4/10)

Usa o tempo para o regozijo, renuncia ao medo por decreto, porque ainda que essa atitude mental não o exorcize por inteiro, pelo menos terás dado um passo importante na direção de tomar as rédeas da construção do teu destino e, além disso, pouparás recursos de todos os tipos.

Dá preguiça fazer a conta, mas os economistas deveriam criar uma fórmula para medir quanto dinheiro gastamos motivados pelo medo, porém, enquanto essa fórmula não existir, e provavelmente nunca existirá, pelo uso da intuição podemos observar tudo que, em vão, perdemos em nome do medo.

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Investe no regozijo, usa o tempo para consolidar a alegria, porque lado a lado das condições constrangedoras de nossa civilização atual há rios de Vida abundantes disponíveis para todos levitarmos muito acima do que pareceria o destino catastrófico da humanidade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que as pessoas insistam em destacar mais as diferenças do que as semelhanças, procure ser você um ponto de apoio para que a Vida se manifeste com sua habitual graça em nome do futuro de união, que é verdadeiro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Atuar com a alma orientada por quaisquer traços de ressentimento que houver em suas ideações é a maneira mais eficiente de se envolver em acontecimentos negativos, e não é nada disso que você precisa. Leveza e alegria.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A união entre as pessoas ainda é um ideal distante, porém, o processo está em andamento, e quem o promover e facilitar desfruta das bênçãos do firmamento, que se manifestam sempre de forma muito misteriosa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mudar de rumo ou preservar o rumo em andamento? Um dilema desses não se resolve de uma só tacada, se você quiser respostas claras e orientações definidas, então terá de ir testando até discernir o melhor caminho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As convicções são portos seguros onde a alma encontra refúgio e conforto, porém, se as convicções não são revistas de tempos em tempos, a alma corre o risco de ficar para trás. Projete sua mente ao futuro com alegria.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar de todos os pesares tudo procede da melhor maneira possível, e essa não é uma afirmação piegas ou otimista demais, é a pura realidade. Continue em frente, atuando em nome da prosperidade material e espiritual.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fazer o certo é encontrar equilíbrio e harmonia entre a satisfação de seus desejos particulares e o bem comum que vincula sua presença com o de todas as pessoas, sejam essas próximas e conhecidas ou distantes e anônimas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Poderia tudo ser diferente e melhor, com certeza, a ideação é legítima, porém, já que as coisas estão distantes do ideal, sua alma precisa aceitar que, por ora, tudo que pode fazer é orientar-se pelo melhor possível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As diferenças de opinião e de ideais são o ponto de apoio de inúmeros conflitos, que nunca resultam em maior harmonia para as pessoas envolvidas. Tome distância dessa situação, faça o que achar que seja melhor.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cumprir as responsabilidades dentro do seu alcance sem perturbar o andamento das coisas é o melhor que sua alma pode fazer neste momento. De resto, agora as coisas estão nas mãos do misterioso destino.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Prosperar não é algo que seja fruto exclusivo de luta cotidiana nem tampouco da sorte ou dos mistérios da Vida. Você tem de fazer sua parte atuando na prática todos os dias, e por seu lado a Vida fará a parte dela.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que você fizer, desejar ou idealizar, que seja em nome do bem do maior número possível de pessoas, porque só assim sua alma se sentirá segura entre o céu e a terra. O bem comum é mais importante do que o bem particular.