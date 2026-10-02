Sesc Ceilândia recebe último dia de sarau itinerante neste sábado (3/10)

O Sesc Ceilândia recebe, neste sábado (3/10), o último dia da 4° edição do Sarau Romaria Poética. A programação conta com música, dança, uma feira criativa, versos falados e cantados, circo, teatro de mamulengo e pintura. As atividades ocupam o estacionamento do Teatro Newton Rossi e são voltadas para o público de todas as idades.

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O Romaria Poética foi criado em 2018, em um formato itinerante, e desde então tem reunido artistas que produzem variadas obras de diferentes áreas da cultura popular. Esses criadores vêm principalmente das periferias de onde está sendo realizado o evento.

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Iniciada em agosto, esta quarta edição realça a conservação de expressões culturais reconhecidas como patrimônio imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que estão muito presentes no Distrito Federal como o Cordel, o Tambor de Crioula, o Mamulengo e o Repente.

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Além do cerimonial da atriz Marília Abreu, o sarau exibe as apresentações de Margô Oliveira, Cumpadi Ancelmo, Davi Mello, Yure Pierre, Seu Mané Loko Guará, Gilson Alencar & Convidados, Cantos Sazonais, Luizão do Forró, Mamulengo Fuzuê e Tambor de Crioula Flores de São Benedito.





Serviço

Sarau Romaria Poética

No sábado (03/10), das 16h às 23h, no Sesc Ceilândia (QNN 27, Área Especial, Lote B, Ceilândia Norte). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.





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