Após 11 meses separados, Zé Vaqueiro envia flores para Ingra Soares

A influenciadora contou nesta sexta-feira (2) que recebeu o presente sem saber inicialmente quem havia feito o envio. Somente depois ela descobriu que a homenagem havia partido do cantor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Vaqueiro surpreendeu Ingra Soares ao enviar flores para a ex-mulher, cerca de 11 meses depois do anúncio da separação. A influenciadora contou nesta sexta-feira (2) que recebeu o presente sem saber inicialmente quem havia feito o envio. Somente depois ela descobriu que a homenagem havia partido do cantor.

Segundo Ingra, o gesto despertou sentimentos positivos e mostrou que, apesar do fim do casamento, os dois continuam mantendo uma relação próxima. Eu recebi as flores e, no cartão, não havia remetente. Só depois fiquei sabendo que tinham sido enviadas pelo Zé. Fiquei muito feliz porque, nesses 11 meses de separação, nós nunca nos afastamos de verdade. Achei linda a sua atitude, declarou.

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A influenciadora também aproveitou a repercussão para responder aos internautas que especulam sobre o futuro do ex-casal. Ingra afirmou que decisões relacionadas à família devem ser tomadas apenas pelos dois e não descartou completamente a possibilidade de uma mudança na relação no futuro.

Uma família não se acaba assim, vocês aceitando ou não! Afinal, quem sabe do nosso futuro é somente Deus. E quem são vocês para decidir algo por nós?, afirmou. Apesar da declaração, ela ressaltou que o momento atual exige cautela e que não pretende antecipar qualquer decisão sobre uma possível reconciliação.

Ingra Soares fala sobre os sentimentos por Zé Vaqueiro

Ao comentar a atual relação com o cantor, Ingra Soares deixou claro que os sentimentos entre eles continuam presentes. Ela explicou, porém, que apenas o amor não seria suficiente para determinar uma retomada do relacionamento.

Nós nos amamos muito e estamos sempre conversando sobre a nossa vida. Só que, neste momento, estamos vivendo uma fase diferente. Eu o amo muito, com todas as minhas forças, mas só o amor não basta, declarou.

A influenciadora acrescentou que, por enquanto, prefere manter a situação como está e não fazer planos para o futuro. Por isso, neste momento, prefiro continuar assim, como estou. O futuro a Deus pertence, completou.

Separação aconteceu em 2025

O fim do casamento de Zé Vaqueiro e Ingra Soares foi anunciado em novembro de 2025, por meio de um comunicado publicado pelos dois. Na ocasião, o ex-casal afirmou que a decisão de seguir caminhos diferentes não havia sido fácil e destacou a história construída ao longo dos anos.

Os dois começaram o relacionamento em 2019 e oficializaram a união em outubro de 2021. Durante o casamento, tiveram dois filhos, Daniel, nascido em 2020, e Arthur, que morreu em julho de 2024, aos 11 meses de idade. O menino havia sido diagnosticado com síndrome de Patau.

Agora, quase um ano após o anúncio da separação, o gesto de Zé Vaqueiro voltou a colocar a relação dos dois no centro das atenções. A resposta de Ingra, por sua vez, mostrou que, embora uma reconciliação não esteja sendo anunciada, a história entre os dois ainda permanece aberta a novos capítulos.

O texto Após 11 meses separados, Zé Vaqueiro envia flores para Ingra Soares e reação surpreende foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.