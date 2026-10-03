Na legenda do post publicado no Instagram, a esposa de Gusttavo Lima aproveitou para incentivar seus seguidores a praticarem atividades físicas: Já treinou hoje? Se não, corre que ainda dá tempo!, avisou - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Suita recentemente chamou a atenção dos internautas de plantão ao compartilhar alguns registros do seu treino. Por meio das redes sociais, a modelo e influenciadora publicou vídeos realizando alguns exercícios e chamou atenção com seu bumbum sarado.

Na legenda do post publicado no Instagram, a esposa de Gusttavo Lima aproveitou para incentivar seus seguidores a praticarem atividades físicas: Já treinou hoje? Se não, corre que ainda dá tempo!, avisou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Ao longo dos últimos anos, Andressa Suita passou a reforçar na rotina de exercícios além da musculação. A modelo costuma se submeter a realização da prática de abdominal hipopressivo, um tipo de exercício de contração do abdômen baseado na pressão e tensão.

Em interação com os internautas, Andressa já falou sobre sua rotina de treinos e revelou que conciliar academia com a maternidade nem sempre é fácil, em referência aos filhos, Gabriel, de 9 anos, e Samuel, de 8.

O texto O exercício diferente que Andressa Suita incluiu na rotina para cuidar do corpo sarado foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.