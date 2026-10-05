Rafaella Justus é alvo de ataques e reage após mensagem pesada

Rafaella Justus é alvo de ataques cruéis e reage após mensagem pesada: "Foi tão gratuita" - (crédito: Reprodução/Instagram Rafaella Justus)

Rafaella Justus usou as redes sociais neste último domingo (4), e expôs ter recebido "ataques gratuitos". A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus exibiu a lista de ofensas feitas por uma mulher em sua caixa de mensagens e criticou a internauta.

"Por isso que nasceu horrorosa assim. A cabeça de tubarão-martelo é pra ser proporcional o quão burra é! Nem plástica resolve seu problema porque, além de feia, teu problema tá na alma", diz a mensagem escrita em reação à foto da influenciadora com o comprovante de seu primeiro voto.

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Rafaella Justus, por sua vez, não ignorou o ataque e expôs nome, foto e nome de usuário de quem proferiu as ofensas. Além disto, ela respondeu publicamente.

"Foi tão gratuita"

"Não costumo dar palco para hater neste perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela", escreveu, direcionando a mensagem à mulher. "Espero que você melhore como pessoa!", concluiu.