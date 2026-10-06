O motivo que fez Alexandre Frota deixar política de lado para voltar a atuar

Alexandre Frota está de volta aos trabalhos na Globo, cerca de mais de 25 anos após seu último trabalho no canal, quando interpretou um professor de jiu-jitsu em Malhação. Atualmente, ele se prepara para retornar à emissora na sexta temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay.
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Em entrevista ao jornal O Globo, o ator e político detalhou a razão pela qual decidiu retomar o ofício. "O que me motivou a voltar foi o projeto. É uma série vitoriosa, de sucesso, muito bem realizada", disse ele, que também pode ser visto na reprise de Roque Santeiro (1985), nas tardes do canal.
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Atualmente, Frota é vereador da cidade de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele contou que pretende conciliar a carreira na política com a atuação.
"Não vou abandonar a política. Dá, sim, para conciliar com a carreira de ator. Estou liberado para filmar às quartas, quintas, sextas e sábados. Segundas e terças estou em São Paulo para exercer o meu mandato de vereador, na minha cidade, Cotia", declarou.
"Eu tenho um trabalho muito grande de combate à fome, de combate à desigualdade social. Eu trabalho bem as questões de políticas sociais. Eu trago a experiência toda de Brasília, então eu elaboro muitos projetos e trabalho muito na rua. Eu não sou um cara de gabinete. A minha entrega é muito grande. Vai dar para conciliar", concluiu Frota.
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