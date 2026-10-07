Festival Nacional de Teatro de Bolso abre seleção para espetáculos

Estão abertas, desde segunda-feira (5/10), as inscrições para a 6ª edição do Festival Nacional de Teatro de Bolso (FNTB), realizado no Recanto das Emas. Grupos e companhias de todo o país podem se inscrever até o dia 20 de outubro por meio de formulário on-line.

Leia também: Sesc da 504 Sul recebe espetáculo Soul, Pop e Rock do Brasil nesta sexta

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O festival selecionará oito espetáculos de pequeno e médio porte para a mostra competitiva: quatro do Distrito Federal (DF) e quatro de outros estados. Cada grupo poderá inscrever até duas produções, mas apenas uma poderá ser selecionada. O cachê pela participação é de R$ 4 mil para grupos do DF e R$ 5 mil para os de fora.

As apresentações serão realizadas no Espaço Cultural H2O, que possui palco de 5mX3m. A organização oferecerá suporte técnico (luz e som), alimentação e hospedagem ou alojamento aos selecionados. Para grupos de fora do DF, haverá transporte em Brasília entre o aeroporto ou rodoviária e o local indicado pela organização.

Leia também: Projeto Reparos oferece oficinas e costura gratuitas para mulheres

Os espetáculos concorrerão a troféus em dez categorias, entre elas melhor espetáculo, direção, atriz, ator, cenário, figurino, iluminação e dramaturgia original. A lista dos espetáculos selecionados para compor a grade de programação do festival será divulgada nas contas do Instagram @fntbdf e @ciateatralh2o no dia 28 de outubro de 2026.

Serviço

6ª edição do FNTB - Festival Nacional de Teatro de Bolso

No Espaço Cultural H2O, sediado no Recanto das Emas, entre 06 e 11 de dezembro de 2026

Inscrições aqui, até 20 de outubro. O edital completo pode ser lido neste link.