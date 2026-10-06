Projeto Reparos oferece oficinas e costura gratuitas para mulheres

Enquanto as participantes aprendem a costurar, bordar, reparar ou transformar materiais, também têm a oportunidade de conversar, ouvir, compartilhar conhecimentos e reconhecer o valor das próprias histórias. - (crédito: Humberto Araujo)

O projeto Reparos: Costura, Texturas e Saberes ocupa o Espaço Cultural Renato Russo no mês de novembro com duas oficinas gratuitas para mulheres. Elas dão continuidade à sequência de oficinas de moda, design e artesanato proporcionadas pelo projeto, agora em reta final. A Oficina 7: Upcycling de acessórios com Luz Weber ocorre nos dias 4 e 5 de novembro (quarta e quinta-feira), enquanto a Oficina 8: Upcycling de roupas com Gia Dachi ocorre nos dias 24 e 26 do mesmo mês (terça e quinta-feira). Todas as sessões ocorrem das 18h às 21h30.

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Upcycling é um tipo de reciclagem que reaproveita criativamente itens velhos, sobras ou lixo para criar algo novo e único. Além de incentivar a sustentabilidade por meio das oficinas, o projeto tem como objetivo central promover espaços de socialização, acolhimento e troca entre mulheres de todo o Distrito Federal. As reuniões propõem criar um espaço para que as participantes saiam da rotina, estejam juntas, compartilhem histórias, resgatem ou aprendam saberes e tenham um momento para desacelerar. O projeto reforça que falar sobre saúde mental também significa olhar para os espaços que promovem encontros, escuta e pertencimento.

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A Oficina 9: Projeto Final: Costurar para Compartilhar — Coletivo Texturas encerra o Reparos no mês de janeiro, em evento aberto com roda de troca entre as participantes das oficinas, apresentação dos projetos finais e convidados especiais. Ao longo das nove oficinas práticas, as participantes contaram com auxílio financeiro para transporte e alimentação e kits individuais de costura, iniciativas pensadas para garantir que toda mulher interessada tenha condições reais de participar.





Serviço

Reparos: Costura, Texturas e Saberes

Os encontros acontecem das 18h às 21h30, no Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul. As próximas agendas serão:

Oficina 7 (04/11 e 05/11): Upcycling de Acessórios – Luz Weber

Oficina 8 (24/11 e 26/11): Upcycling de Roupas – Gia Dachi

Oficina 9 (janeiro): Projeto Final: Costurar para Compartilhar – Coletivo Texturas