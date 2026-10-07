Por que 'A Era do Gelo' tomou conta da lista de filmes mais vistos da Netflix?

Claudia também foi dubladora. É dela a voz da mamute Ellie em "A Era do Gelo". - (crédito: reprodução filme)

Dos dez filmes mais assistidos na Netflix nesta semana, cinco são da série de filmes de A Era do Gelo. Entre 2002 e 2016, uma das principais franquias da animação era lançada. Foram cinco filmes da franquia original e um spin-off (A Era do Gelo: As Aventuras de Buck) e, em 2027, chegará mais um longa aos cinemas.

A série de filmes impressiona ao ocupar metade da lista das produções mais assistidas da plataforma, mas há algumas explicações para o fenômeno. A primeira, e principal delas, é a chegada simultânea de toda a franquia ao catálogo.

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Em outubro, os cinco filmes passaram a integrar a Netflix, de forma que os fãs puderam conferir todas as produções de uma vez, em um só local, o que facilita as maratonas.

A nostalgia também está atrelada ao fenômeno, já que ter todos os filmes disponíveis possibilita uma maratona que traz de volta sentimentos ligados à infância e à adolescência. A possibilidade de conferir a franquia inteira de forma cronológica alavanca os streams das produções.

Ao mesmo tempo, existe um apelo familiar e infantil na adesão de todos os filmes ao catálogo. Animações voltadas às crianças possuem um alto consumo de forma repetitiva, já que o público-alvo tende a conferir as mesmas produções de forma constante, o que é uma facilidade para os pais.

É também importante falar sobre a narrativa e os personagens das animações, conhecidos pelo seu carisma que ultrapassa as gerações. Figuras icônicas como Scrat em sua busca incessante pela noz, além de Sid, Manny e Diego, seguem como atrativo para públicos antigos, que já conhecem essas histórias, mas também para as crianças, que têm contato com A Era do Gelo pela primeira vez.