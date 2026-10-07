"Confio todos vós a ela": Papa saúda Nossa Senhora às vésperas do dia 12

O papa Leão XIV fez uma referência direta ao Brasil durante a audiência geral desta quarta-feira (7/10), no Vaticano, ao recordar a proximidade do dia de Nossa Senhora Aparecida. A celebração da padroeira do país será na próxima segunda-feira (12/10), pouco mais de uma semana depois de a santa ter entrado no centro de uma controvérsia política e judicial durante a reta final do primeiro turno das eleições presidenciais.

Ao se dirigir aos peregrinos brasileiros presentes na audiência, o pontífice pediu proteção às famílias e confiou os fiéis à intercessão de Nossa Senhora Aparecida.

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"Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Confio todos vós e a vossas famílias a sua intercessão maternal. Que nossa Senhora vos proteja sempre!"

Padroeira entrou no debate eleitoral

A menção ocorre depois de Nossa Senhora Aparecida ganhar espaço na campanha presidencial brasileira. Nos últimos dias antes da votação de primeiro turno, uma jornalista relatou uma articulação de setores evangélicos para retirar da santa o título de padroeira do Brasil.





Flávio Bolsonaro (PL), então candidato à Presidência e ligado a igrejas neopentecostais, reagiu à repercussão da informação e negou que houvesse qualquer intenção de promover uma mudança nesse sentido. O senador classificou o conteúdo como "fake news".

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O episódio rapidamente deixou o campo do debate político e chegou à Justiça Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal (STF), dando origem a uma sequência de decisões divergentes sobre a permanência de publicações nas redes sociais.

Disputa chegou ao TSE e ao STF

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro André Mendonça determinou inicialmente a retirada de publicações que atribuíam a Flávio Bolsonaro e a setores da direita a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

A controvérsia chegou depois ao STF, onde o ministro Flávio Dino derrubou a decisão e permitiu que os conteúdos voltassem a circular. A defesa de Flávio Bolsonaro recorreu, e o caso passou às mãos do ministro Luiz Fux.

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Fux suspendeu a decisão de Dino e restabeleceu os efeitos da determinação de Mendonça até que a questão pudesse ser analisada pelo plenário. As plataformas foram, então, novamente obrigadas a retirar as publicações dentro do prazo estabelecido pela decisão judicial.

A sucessão de medidas ocorreu justamente nos últimos dias da campanha do primeiro turno e transformou a discussão sobre Nossa Senhora Aparecida em mais um ponto de tensão entre decisões tomadas no TSE e no Supremo.

Agora, às vésperas da data dedicada à santa, a referência de Leão XIV recoloca Nossa Senhora Aparecida no noticiário, desta vez a partir da tradicional celebração religiosa de 12 de outubro.