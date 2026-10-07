Conheça Backpack, eleito o urso mais gordo na 'Fat bear week' de 2026

A gordura acumulada no verão sustentará o organismo de Backpack durante a hibernação, período em que os ursos podem perder até um terço do próprio peso - (crédito: Reprodução/Instagram/Katmai Nat'l Park & Preserve)

Backpack, um urso-pardo de aproximadamente 20 anos que vive na região do rio Brooks, no Alasca, conquistou o título de urso mais gordo de 2026 na tradicional "Fat Bear Week". Identificado oficialmente como Urso 89, ele recebeu 103.334 votos na decisão e superou a ursa 910, que terminou a disputa com 98.253.

Realizada no Parque Nacional e Reserva de Katmai, a competição acompanha um dos períodos mais importantes do ciclo anual dos animais: os meses em que os ursos se alimentam intensamente para formar a reserva de gordura necessária para enfrentar o inverno.

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Por isso, apesar do caráter bem-humorado do torneio, a escolha não se resume ao tamanho dos participantes, mas também destaca a preparação dos animais para a hibernação.

Após sobreviver a uma lesão grave na perna em 2007, quando ainda era filhote, Backpack se recuperou no Parque de Katmai (foto: Reprodução/Instagram/Katmai Nat'l Park &Preserve)

Em 2026, 16 ursos participaram das disputas eliminatórias decididas pelo público pela internet. Backpack chegou à final contra a ursa 910, filha de Beadnose, que também já conquistou o título em outra edição. Com pouco mais de 51% dos votos na decisão, o Urso, candidato #89, garantiu uma vitória apertada.

Uma infância nas costas da mãe

O nome Backpack significa mochila em inglês e remete a uma característica do urso ainda nos primeiros anos de vida. Nascido por volta de 2006, ele costumava subir nas costas da mãe, Holly, durante as travessias pelo rio Brooks.

O título de 2026 também acrescenta mais um capítulo à história da família na competição. Holly já havia sido campeã da "Fat Bear Week".

Além de Backpack, sua mãe Holly também já venceu a Fat Bear Week, reforçando o histórico vitorioso da família (foto: Reprodução/Facebook/Katmai Nat'l Park &Preserve)

Com o passar dos anos, Backpack se tornou um dos grandes machos adultos da região. O porte, no entanto, não é acompanhado por um comportamento especialmente agressivo.

O perfil do animal apresentado na competição o descreve como um urso relativamente tranquilo, que normalmente não entra em confrontos para disputar os pontos mais valorizados de pesca. O tamanho e a força costumam ser suficientes para que ele consiga ocupar espaço.

A sobrevivência depois de uma lesão grave

A trajetória de Backpack poderia ter sido interrompida ainda quando ele era jovem. Em 2007, com aproximadamente dois anos de idade, o urso sofreu uma lesão grave em uma das pernas.

À época, funcionários do parque avaliaram que as perspectivas de sobrevivência do filhote eram reduzidas. Backpack, porém, conseguiu se recuperar e permaneceu na região do rio Brooks, onde continuaria sendo acompanhado ao longo dos anos até se tornar um dos animais de destaque de Katmai.

Gordura funciona como reserva para o inverno

O ganho de peso celebrado pela competição está diretamente relacionado à sobrevivência dos ursos durante os meses seguintes. Ao longo do verão, os animais aproveitam a abundância de alimento, especialmente os salmões que percorrem o rio Brooks para desovar, e passam boa parte do período aumentando suas reservas de gordura.

No meio do verão, machos adultos geralmente pesam entre 270 e 410 quilos. Depois de meses de alimentação intensa, os maiores exemplares podem ultrapassar os 450 quilos durante o outono.

Essa reserva se torna fundamental quando chega a hibernação. Enquanto permanecem nas tocas, os ursos deixam de comer e beber e podem perder aproximadamente um terço do próprio peso. Quanto maior a quantidade de gordura acumulada antes do inverno, maiores são as reservas disponíveis para sustentar o organismo durante esse período.

Competição aproxima público dos ursos de Katmai

Criada em 2014, a "Fat Bear Week" transformou esse processo natural em uma competição acompanhada pelo público. Os participantes são organizados em uma chave eliminatória, e os vencedores de cada confronto avançam conforme os resultados das votações realizadas pela internet.

A iniciativa também funciona como uma maneira de apresentar ao público os cerca de 2,2 mil ursos-pardos que vivem na região de Katmai e de chamar atenção para as condições ambientais que permitem a sobrevivência da população.

Nesse ciclo, a presença dos salmões ocupa papel central. A migração dos peixes oferece aos ursos uma das principais fontes de alimento justamente no momento em que eles precisam consumir grandes quantidades de calorias antes da chegada do inverno.

Em 2026, foi Backpack quem melhor transformou essa temporada de fartura em uma campanha vitoriosa. Depois de quase duas décadas vivendo na área do rio Brooks, de sobreviver a uma lesão grave ainda jovem e de se tornar um dos grandes machos adultos de Katmai, o antigo filhote que atravessava o rio nas costas da mãe terminou a temporada como campeão da Semana do Urso Gordo.





