Rússia descarta riscos de epidemia por peste

O alerta surgiu após Darya Shipilova, uma funcionária de 28 anos que trabalha em um instituto de pesquisa sobre peste adoecer e morrer em circunstâncias desconhecidas, no dia 2 de outubro, o que levou cerca de 200 pessoas a uma quarentena. Apesar das preocupações, autoridades russas informaram à OMS que não havia casos confirmados de peste em Irkutsk. - (crédito: Reprodução/YouTube )

A Rússia afirmou, nesta quarta-feira (7/10), que não há "nenhum risco epidêmico" na Sibéria após a morte da funcionária de um instituto de pesquisas sobre a peste, mas a Mongólia ordenou extremar "a vigilância" e vários países pedem mais transparência.

Na semana passada, o veículo de mídia russo People of Baikal reportou sobre a morte por peste de uma mulher de 28 anos, que trabalhava no laboratório deste instituto em Irkutsk. Segundo sua informação, a funcionária se infectou com um tubo de ensaio quebrado.

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Os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os países da União Europeia pediram à Rússia que aja com transparência.

"Foi concluído o acompanhamento médico de mais de 90% das pessoas que estiveram em contato com a paciente. Não foi detectado nenhum problema de saúde relacionado com uma doença infecciosa", afirmou, nesta quarta-feira, a agência de saúde pública russa Rospotrebnadzor.

"Não existe nenhum risco epidêmico para a população de Irkutsk e da região de Irkutsk", destacou. Segundo a Rospotrebnadzor, a técnica de laboratório "havia se vacinado e tinha imunidade para as infecções perigosas com as quais trabalhava".

Duas comissões de especialistas em segurança biológica concluíram que "não foi constatada nenhuma situação de emergência relacionada com a manipulação de micro-organismos patogênicos", acrescentou.

A peste é uma doença infecciosa causada por bactérias. A variante pulmonar é altamente contagiosa e pode ser mortal se não for rapidamente tratada, segundo a OMS.

Pneumonia

Uma comissão sanitária tinha afirmado anteriormente que os exames feitos na funcionária do laboratório permitiram concluir que ela tinha morrido devido a uma "pneumonia" de origem "indeterminada" e que "não tinha sido detectado nenhum micro-organismo relacionado com a atividade profissional da jovem em suas amostras biológicas".

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, pediu que só seja dado crédito às declarações da agência russa de saúde pública. "Os veículos de mídia informam muito e a imensa maioria do que a mídia está difundindo a respeito desta situação é informação falsa", disse Peskov a jornalistas.

Também afirmou que "não tinha informação" sobre um pedido formal de parte de Washington para obter esclarecimentos sobre a situação e detalhou que Moscou já tinha informado a OMS sobre o tema.

O presidente americano, Donald Trump, disse, na terça-feira, que tinha previsto um telefonema "muito em breve" com seu homólogo, Vladimir Putin, para abordar esta situação.

Ao ser perguntado sobre o tema, Peskov declarou, no entanto, que esta conversa "não tinha sido alvo de discussões concretas no momento". A porta-voz da Comissão Europeia, Eva Hrncirova, exigiu da Rússia informação "rápida e transparente".

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu que se esclareça "a informação na mídia sobre um segundo funcionário com pneumonia de origem indeterminada". A OMS avaliou, na terça-feira, que o risco era "baixo" para a Rússia e "muito baixo" para a Europa.

Segundo a Rospotrebnadzor, são registrados 16.000 casos de infecções respiratórias virais por semana na região de Irkutsk e não foi observada nenhuma tendência à alta no número de casos nas últimas duas semanas.