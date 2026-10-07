Anitta diz que não vai pedir votos a Lula e irrita fãs: "Sabotando" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Anitta explicou em um comentário nas redes sociais o real motivo de não pedir votos a Lula para o segundo turno. O presidente corre o risco de perder o mandato por Flávio Bolsonaro (PL).

Chega a dar vontade de jogar tudo pro alto com essas cobranças infundadas de algo que não adianta de absolutamente nada na prática, desabafou. A funkeira afirmou que pedir votos a Lula só aumentará material de munição para a oposição. Só piora, na verdade, porque dá material para as pessoas do outro lado utilizarem a minha cara justamente pra fazer campanha opositora, disse.

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Anitta também não escondeu sua irritação com a cobrança desenfreada para apoiar o atual presidente. Só piora, na verdade, porque dá material para as pessoas do outro lado utilizarem a minha cara justamente pra fazer campanha opositora. Ficam enchendo o saco e o anjo da guarda de quem está tentando de outras maneiras mais eficazes", disparou. "Cadê o fôlego pros dias mais importantes que são quatro, cinco dias antes da votação? Puxado!", questionou.

Porém, a atitude da funkeira não agradou muitos fãs dela. Se for para ajudar sabotando, melhor ficar calada. Ela não vai converter convertido. E ela poderia fazer mais. Não quer, tudo bem, paciência. Seguiremos com ou sem ela!, disse um perfil no X.

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