Lembra deles? Professor compartilha foto com filhos nove anos após viral

Na época do vídeo viral, o cientista político temia que a interrupção inesperada dos filhos prejudicasse sua carreira na televisão - (crédito: Reprodução/YouTube/BBC)

Quase uma década depois de uma entrevista à BBC transformá-lo, involuntariamente, em um dos pais mais conhecidos da internet, o professor de ciência política Robert Kelly voltou a mostrar como estão os filhos que protagonizaram a cena. Marion, que tinha 4 anos quando entrou no escritório do pai durante uma transmissão ao vivo, hoje tem 13. James, então com 9 meses, está com 10 anos.

Kelly publicou as novas imagens no X em 28 de setembro. Em uma delas, aparece ao lado dos dois filhos enquanto a família come um bolo de aniversário e posa para uma selfie. Outra fotografia mostra James caminhando com o pai e fazendo um sinal para a câmera.

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Some BBC Dad content. It's been awhile: My birthday; James and I hiking; Marion looking very grown-up; BBC Mom and I at a street festival. James is now 10; Marion is 13. https://t.co/RSV6Yp03Mf — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) September 29, 2026

Marion também apareceu sozinha com Kelly em um dos registros. Ao compartilhar a imagem da filha adolescente, o professor comentou que ela está "com uma aparência muito adulta".

A sequência terminou com uma foto de Kelly e da esposa, Jung-A Kim, durante um festival de rua. Na publicação, ele se referiu a ela como "Mãe da BBC", em uma brincadeira com a fama conquistada pela família depois do episódio de 2017.

De interrupção inesperada a fenômeno da internet

A família ganhou projeção mundial depois que Marion e James invadiram o quarto em que o pai concedia uma entrevista à BBC, em 2017. Enquanto Kelly falava diante da câmera, os dois apareceram ao fundo, transformando uma participação televisiva sobre política internacional em uma cena doméstica que rapidamente ganhou pela internet.

O vídeo voltou a chamar atenção em 2020, quando a pandemia de covid-19 tornou reuniões, aulas e entrevistas feitas de casa parte da rotina de milhões de pessoas. Desde então, Kelly passou a compartilhar ocasionalmente registros da vida familiar em Busan, na Coreia do Sul.

Embora hoje trate o episódio com bom humor, a primeira reação do professor foi bem diferente. Depois da repercussão, ele chegou a acreditar que a interrupção poderia prejudicar sua relação profissional com emissoras de televisão.

“Pensávamos que nenhuma emissora de TV nos chamaria novamente”, disse ele ao The New York Times em 2017.

Com o passar do tempo, porém, Kelly passou a enxergar no episódio uma situação familiar para quem tenta conciliar trabalho e vida doméstica.

“Minha vida real transpareceu por trás da fachada que eu havia criado na televisão. É o tipo de coisa com a qual muitos pais que trabalham podem se identificar”.

A fama depois do vídeo

A repercussão também alterou a rotina da família fora de casa. Em um artigo publicado no Lowy Institute no ano seguinte, Kelly contou que a experiência havia sido divertida, embora a exposição provocasse situações desconfortáveis.

“Pode ser bem estranho quando as pessoas fotografam você regularmente na rua, muitas vezes sem pedir permissão, simplesmente porque te viram na televisão."

Apesar do incômodo causado pela atenção inesperada, o professor avaliou de maneira positiva a forma como a família ficou conhecida.

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"Tivemos sorte de nossos 15 minutos de fama terem sido fruto de algo positivo."

Agora, as novas fotografias transformaram aquela cena de 2017 também em uma espécie de registro da passagem do tempo: as duas crianças que atravessaram uma entrevista televisionada sem cerimônia reaparecem, anos depois, já crescidas ao lado do pai.