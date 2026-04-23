Pai desmaia no parto da filha e vídeo viraliza; veja

Pai desmaia ao ver filha nascer e vídeo viraliza nas redes - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Um vídeo que mostra um pai desmaiando durante o nascimento da segunda filha viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens já somam quase 17 milhões de visualizações e se aproximam de 1 milhão de curtidas. O episódio ocorreu em 18 de abril, durante o parto acompanhado por fotógrafas. Logo após o nascimento da bebê, Maicon Pedroso, o pai da criança, perde as forças e precisa ser amparado pela equipe médica, enquanto profissionais presentes reagem com bom-humor diante da situação.

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A situação ocorreu em Criciúma, em Santa Catarina. Nas imagens, o pai aparece caído no chão enquanto uma profissional abana seu rosto. Outros dois membros da equipe elevam suas pernas para ajudar na circulação sanguínea. Em seguida, o vídeo mostra a mãe no primeiro contato com a recém-nascida.

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A gravação foi publicada no perfil da Matre Fotografia e já ultrapassa 990 mil curtidas, além de mais de 39 mil comentários. A repercussão também impactou a rotina das responsáveis pelo registro, Patrícia Vogel e Viviane Borges, que afirmaram estar com a agenda lotada após a viralização.

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Nos comentários, internautas reagiram com humor à situação. “Ainda bem que reservei a minha vaga antes da fama internacional”, escreveu uma seguidora. Outra brincou: “Tenho que fazer as contas para engravidar exatamente 39 semanas antes da próxima data disponível”.

Relatos pessoais também apareceram entre as respostas. “No meu parto eu estava sendo cortada e meu marido me pediu ajuda porque estava passando mal”, comentou uma usuária. Outra disse ter se confundido com a cena: “Eu pensei: o médico desmaiou? Quem vai assumir a cirurgia? Era o pai da criança”.

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A situação também rendeu sugestões bem-humoradas sobre a equipe de parto. “Vamos ter que aumentar a equipe: agora também um enfermeiro para cuidar do pai”, escreveu outra internauta.

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