Atriz e dramaturga Carolina Romano lança livro "Exausta, em cena"

A atriz e dramaturga Carolina Romano acaba de lançar seu primeiro livro, Exausta, em cena: um solo teatral, publicação literária derivada da peça homônima de sua autoria, com criação, texto e direção de produção assinados pela artista. O lançamento marca também os 10 anos de carreira de Romano, que nasceu em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo.

A artista explicou que a ideia de publicar a dramaturgia sempre existiu. “Eu sou uma grande fã de dramaturgias publicadas, é uma maneira de fazer aquele texto teatral ficar definitivamente no mundo”, afirmou. Segundo ela, após a estreia do espetáculo e diante da boa recepção do texto, a publicação tornou-se um objetivo. “Não posso fazer consecutivamente um espetáculo com um texto tão elogiado e não publicar esse texto.”

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Sobre adaptações para o formato literário, Romano esclareceu que não houve alterações substanciais. “Na verdade, eu ‘limpei’ bastante, deixei o mais próximo de uma dramaturgia sem interferência de encenação possível”, contou.

Temas centrais seguem atuais

Criada durante a pandemia, a peça Exausta aborda a influência das redes sociais na saúde mental, a busca por validação profissional e a falsa sensação de aceitação que a internet carrega. Questionada sobre a atualidade do conteúdo, a dramaturga revelou que, até o ano passado, temia que a obra ficasse datada. “Mas é tudo tão maluco que parece que ela foi ficando mais atual e não o contrário”, avaliou.

Para Romano, a relação com as redes sociais piorou nos últimos anos. “Cada vez mais o artista é confrontado com suas métricas de sucesso e reconhecimento, enquanto em paralelo, tudo nas redes sociais foi ficando mais artificial e virando um buraco quase impossível de sair”, analisou. “Os três temas centrais da peça seguem mais atuais do que nunca.”

A experiência de criar e apresentar Exausta também transformou a forma como a artista enxerga sua própria trajetória. “Fazer essa peça me ensinou a dar um novo significado para o que ‘sucesso’ e ‘reconhecimento’ realmente significam. Eu entendo agora que tudo é contexto, e não fama”, disse. “Isso me ajudou a valorizar não só o projeto, mas também a minha carreira e meus próximos passos.”

Próximos projetos

Com o livro lançado, Romano afirma que pretende investir em novas obras literárias. “Tenho muita vontade de escrever romance, ficção e suspense. Com certeza cogito que mais um livro meu saia nos próximos anos”, revelou.

Para o próximo ano, a artista adianta que deve estrear no audiovisual em seu primeiro grande projeto, ainda sem título divulgado. Ela também está em pré-produção de um espetáculo em que contracenará com Rafael Fontenelle, amigo e colega de trabalho. “Devemos estrear no ano que vem também”, afirmou. Além disso, Romano escreve seu próximo solo e trabalha em projetos autorais para as redes sociais. “Tenho mais coisas no radar que estão se desenhando para o final deste ano e para o ano que vem”, adianta.

Trajetória

Com dezenas de espetáculos no currículo, entre eles o aclamado Caso Cabaré Prive, Carolina Romano também tem experiência no audiovisual, tendo protagonizado curtas e séries independentes como MANU, que teve duas temporadas de sucesso no YouTube, e Só queria que você soubesse, série horizontal exclusiva para Instagram e TikTok.

O livro Exausta, em cena: um solo teatral é publicado pela editora Minimalismos.