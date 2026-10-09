Feira de Vinil do Conic comemora 10 anos com edição especial

Neste sábado (10/10), a Feira de Vinil do Conic celebra 10 anos de existência em mais uma edição. Além dos oito expositores, a programação conta com confraternização com DJs e cerveja artesanal, das 10h às 18h. Criado em um momento de retomada do interesse pelos discos, o evento acompanhou as mudanças no mercado e no público ao longo da última década.

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No início, a feira tinha um perfil diferente do atual. “Atraía um público mais maduro, interessado principalmente em discos de rock clássico, e a oferta era composta essencialmente por discos usados”, conta o produtor do evento Luciano Kalatalo, que também integra a programação de DJs.

Aos poucos, o interesse se ampliou para outros gêneros e gerações. Segundo Luciano, atualmente a feira recebe de frequentadores das primeiras edições até os que começaram a colecionar há pouco tempo. Também estão entre os visitantes os chamados audiófilos, interessados na qualidade das gravações, e jovens que procuram discos de artistas pop contemporâneos, como Bad Bunny e Taylor Swift. “O público se renovou, ou melhor, se diversificou”, afirma o produtor.

Ao longo dos anos, os vendedores também se transformaram. Nas primeiras edições, predominavam colecionadores e comerciantes itinerantes, que não tinham espaço físico de loja. Hoje, a maior parte dos expositores têm estabelecimentos. Nesta edição, participam lojas como Bamba Discos, Givaldo Discos e Funhouse, entre outros nomes do Distrito Federal. “A oferta também se diversificou, com novos lançamentos de artistas atuais e reedições de álbuns antigos”, destaca Luciano.

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A história da feira está ligada ao próprio Conic. O evento nasceu da iniciativa de um grupo de lojistas que queria levar o formato ao espaço para divulgar as lojas, atrair público e fortalecer o mercado do vinil em Brasília. Dez anos depois, o encontro continua no mesmo endereço, mas diante de um cenário diferente daquele da primeira edição.

Serviço

Feira de Vinil do Conic

Neste sábado (10), das 10h às 18h, no espaço da Nova Birosca. A entrada é gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel