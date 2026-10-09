São Sebastião recebe programação gratuita pelo Dia das Crianças

Tio André faz show de mágica no projeto Semeando Cultura em São Sebastião, neste fim de semana - (crédito: Marcello Cândido/Divulgação)

Neste fim de semana, uma programação especial chega a São Sebastião em celebração ao Dia das Crianças. Neste sábado (10/10) e domingo (11/10), o projeto Semeando Cultura promove uma série de atividades gratuitas no estacionamento do Parque de Exposições da cidade. As atrações para toda a família incluem teatro de bonecos, espetáculos, poesia, música, DJs, artesanato, espaço kids e Cavalgada Elas por Elas.

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Realizado pelo Grêmio Recreativo Arraiá Formiga da Roça, o Semeando Cultura começa no sábado, às 15h. Com atividades mais voltadas para o público infantil, o cronograma traz intervenções literárias do grupo Florescendo Poesia, apresentações de mágica do Tio André e peças infantis com a Cia. Fábula, além de teatro de bonecos com Mamulengo sem Fronteiras. DJ Lucas Durães e um show de Carliane Alves comandam a música, e o público pode aproveitar o Espaço Kids e uma exposição de artesanato ao longo do dia.

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Já no domingo, as atividades se iniciam às 9h, com o Café da Manhã com as Amazonas. Às 10h30, ocorre a saída da Cavalgada Elas por Elas, que percorre a cidade como uma celebração da força, do protagonismo e da contribuição das mulheres para a história e o cotidiano das comunidades do Distrito Federal. Após a cavalgada, a programação continua com almoço e apresentações musicais, com Carliane Alves, os DJs Yuri, Neguin Du Grau, Lucas Durães e Renê Ricochet, até o encerramento previsto para às 22h.

Serviço

Projeto Semeando Cultura

Neste sábado (10/10), a partir das 15h; e domingo, a partir das 9h. No estacionamento do Parque de Exposições de São Sebastião. Entrada franca.