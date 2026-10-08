Mulheres Yanomami fazem apelo contra retorno do cenário do governo Bolsonaro

Mulheres Yanomami fizeram um apelo para que não se repita o cenário de violência e crise humanitária que, segundo elas, marcou os quatro anos do governo Jair Bolsonaro. Em um vídeo gravado na Terra Indígena Yanomami, elas relatam mortes de familiares, avanço do garimpo ilegal, contaminação da água, fome e doenças e manifestam preocupação com a possibilidade de Flávio Bolsonaro chegar à Presidência.

Os relatos são apresentados pelas próprias indígenas, que afirmam ter vivenciado as consequências da presença de garimpeiros e da degradação ambiental em seus territórios. Para elas, a disputa eleitoral está diretamente relacionada à proteção das comunidades e da floresta.

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“Se o governo Lula acabar, nós, Yanomami, de todas as regiões, vamos voltar a morrer”, afirma uma das mulheres no vídeo. O depoimento é seguido por um cântico coletivo que termina com o pedido: “Deixa o Lula continuar!”.

As indígenas também associam uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro à possibilidade de retomada do avanço do garimpo na região. “Esse filho de Bolsonaro que querem colocar na Presidência, não queremos ele lá de jeito nenhum. Pois ele seguirá o mesmo rastro que o pai dele”, declara uma delas.

No vídeo, as mulheres relembram situações vividas durante o governo Bolsonaro e citam a morte de filhos, irmãos e sobrinhos, além da violência atribuída à presença de garimpeiros. Elas também relatam ter enfrentado água contaminada, fome, doenças e medo de sofrer violência dentro da própria terra.

A crise humanitária vivida pelo povo Yanomami ganhou dimensão nacional no fim de 2022, quando imagens de crianças em situação grave de desnutrição expuseram as condições enfrentadas por comunidades indígenas. No material divulgado pelas mulheres, as lembranças desse período aparecem associadas ao temor de que a situação volte a ocorrer.

Uma das indígenas questiona ainda as consequências da destruição da floresta para a sobrevivência das comunidades. “Se o governo Lula acabar, se a floresta for destruída, como iremos viver?”, pergunta.

Apelo pela floresta

A publicação que acompanha o vídeo reforça os relatos das mulheres e afirma que elas “não esqueceram” os filhos mortos, a água que consumiam, os peixes contaminados, a fome e as doenças enfrentadas pelas crianças. O texto também menciona relatos de violência contra mulheres e a destruição da terra.

Segundo a publicação, as indígenas consideram que uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro poderia representar a retomada da invasão garimpeira e de políticas que, na avaliação apresentada no vídeo, ameaçariam a floresta e as vidas indígenas.

Ao final, a mensagem transforma o relato em um pedido para que as vozes das mulheres Yanomami sejam ouvidas. O apelo é resumido no cântico que encerra o vídeo: “Deixa o Lula continuar”.

