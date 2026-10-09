Artistas apresentam os seis biomas brasileiros em série documental

A série documental Biomas do Brasil e a Bioeconomia, prevista para estrear no primeiro semestre de 2027, terá como apresentadores nomes da música, da televisão e do cinema. No projeto audiovisual, cada artista vai representar bioma com o qual se relaciona. São eles: Fafá de Belém, na Amazônia; Gabriel Sater, no Pantanal; Eriberto Leão, na Mata Atlântica; Lucy Alves, na Caatinga; Nathália Cruz, no Cerrado; e Mel Lisboa, no Pampa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao longo de seis episódios, o público fará uma imersão pelas diferentes paisagens, riquezas naturais e comunidades que compõem o território brasileiro. Além de características e dos desafios de cada bioma, os episódios discutem o potencial da bioeconomia como caminho para um futuro mais sustentável no Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A produção também reúne, em cada episódio, nomes da ciência, da academia e do terceiro setor brasileiro, ligados à bioeconomia, entre eles os cientistas Carlos Nobre e Paulo Artaxo, o coordenador do Map Biomas, Tasso Azevedo, o economista e professor Ricardo Abramovay e a presidente do CEBDS, Marina Grossi. A série é produzida pela Giros Filmes, com direção de Belisário Franca e Pedro Nóbrega e coprodução da Spice e está em fase final de gravações. Produto será exibido na TV Futura e na Globoplay.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Simone Mendes: após desabamento, Justiça autoriza músico do Tihuana a fazer reparos e cobrar cantora
- Diversão e Arte O romance que previu sociedade distópica em que eleitores não escolhem nenhum candidato
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (9/10)