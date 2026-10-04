Rodrigo Faro e Susana Vieira comandam novo reality show do Globoplay

Uma mansão, uma fortuna milionária e um testamento cheio de condições. É nesse cenário que começa a história de Herança em jogo, novo reality do Globoplay, em que 13 participantes entram em uma disputa pelo prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. Mas, antes mesmo de pensar no dinheiro, eles precisam entender as regras deixadas pela misteriosa dona da "bolada" — uma personagem interpretada por Susana Vieira, a Falecida, que se faz presente mesmo depois de sua partida. Quem conduz o desenrolar dos acontecimentos é Rodrigo Faro, no papel do Testamenteiro, responsável por apresentar as provas, anunciar as reviravoltas e acompanhar de perto as escolhas dos participantes.

Ao longo da competição, o grupo precisa formar alianças, conquistar a confiança dos colegas e, a cada rodada, escolher quem será o Herdeiro do Dia. O título, porém, vem acompanhado de uma decisão que pode mudar tudo: dividir a quantia acumulada com os demais ou guardar o dinheiro para si. Entre promessas, estratégias e possíveis traições, a herança vai crescendo, e, junto com ela, a tensão de descobrir quem está realmente disposto a jogar em equipe e quem prefere garantir a própria parte do espólio.

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Versão brasileira do britânico The inheritance, o formato chega de forma inédita ao Brasil e marca o retorno de Rodrigo Faro à Globo. "Eu só voltaria a trabalhar como apresentador se fosse em um projeto que brilhasse os meus olhos. E esse brilhou", declarou o Testamenteiro. "É um projeto que deu um novo fôlego à minha carreira e que traz um Faro diferente, que as pessoas não estão acostumadas a ver", adiantou o também ator. Nas interações com os participantes, ele assume uma figura mais séria, sarcástica e irônica, diferente do que o público acompanhava nos programas de auditório.

Para além do retorno à emissora em que trabalhou por 17 anos, Faro se viu à frente de um reality show pela primeira vez. "Você tem que conhecer cada participante e suas personalidades, além de consumir todo o conteúdo que está sendo gerado", explicou o apresentador. "O reality, tanto para quem participa quanto para quem apresenta, é um desafio mental. É diferente de tudo que eu já fiz da minha vida. É um jogo que fala de estratégia, inteligência, leitura de jogo, alianças, confiança, traição e manipulação", detalhou.

Ao longo dos episódios, os 13 participantes que disputam a herança precisam tomar decisões o todo momento e lidar com as consequências de suas escolhas. "É um programa que quando você acha que está indo para um lugar, acontece uma reviravolta e vai para outro. Cada movimento precisa ser extremamente calculado", afirmou Faro. "É um reality diferente de tudo que já teve no Brasil. Tem uma construção dramática muito forte, que, com certeza, irá aproximar o público como se fosse uma novela da vida real", ressaltou o apresentador. "Muitas traições irão acontecer", prometeu.

"E é impossível assistir a esse reality e não tomar partido, não se envolver e não se colocar no lugar dos participantes. 'Ah, mas o dinheiro não mexe comigo'. Tudo bem, mas vamos te colocar nessa situação para ver como você agiria. Tem todos os ingredientes para fisgar as pessoas. É para ficar grudado na tela querendo saber para onde vai esse filme", ponderou o apresentador.

Reencontro e match

No programa, Faro reencontra Susana Vieira, com quem fez par romântico em A padroeira, entre 2001 e 2002. "Para ser sincera, eu fiquei com medo, porque ele é apresentador e não estava saindo de uma coisa completamente diferente para fazer esse projeto, como eu estou, apesar de a Falecida ser um personagem", pontuou a atriz, que descreveu a milionária como "irônica e um pouco sádica". "Mas, desde o começo, quando nos encontramos para fazer as fotos do projeto, eu e Rodrigo demos match", brincou.

A atriz ainda lembrou que, quando o programa foi anunciado, o público acreditou que ela seria uma das participantes do reality. "Ainda não. De repente, no próximo, quem sabe?", instigou Susana. Os primeiros episódios de Herança em jogo já estão disponíveis no Globoplay, e os capítulos finais chegam ao streaming nos dias 9 e 16 de outubro.