Festival Trilha da Inclusão promove arte inclusiva no CCBB

Pollyana Silveira, fotógrafa, abre o Festival Trilha com a exposição 'Além da ataxia' - (crédito: Divulgação)

A terceira edição do Festival Trilha da Inclusão coloca no centro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília as artes produzidas por pessoas com deficiência. Ao longo do mês de outubro, o público poderá conferir às peças artísticas e participar de atividades.

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O festival integra a programação do projeto CCBB Celebra Brasília. Realizado desde 2014, nesta temporada os recursos de acessibilidade corroboram com a temática e estão presentes desde a exposição até as instalações no Jardim do CCBB. A abertura do evento é marcada pela exposição Além da ataxia da fotógrafa Pollyana Silveira, artista com a Ataxia de Friedreich. Em 23 cliques, a artista apresenta autorretratos e os organiza nas séries O tempo e a ataxia, A culpa é minha?, Ampulheta e À espera. A exposição fica disponível até 28 de outubro na Galeria G4.

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O Festival Trilha conta, também, com atividades voltadas à saúde. Nos dias 17 e 18, o Espaço Acolher, com uma equipe multidisciplinar de terapeutas da Clínica Avivar, se dedica à descompressão sensorial de pessoas autistas. Atividades culturais são diversificadas com a Feira ARTeira, o Parque DiverSom, o espetáculo Circo Mania abre a programação de sábado e apresentação musical Funfarra Me Chama pelo Nome é encarregada pelo encerramento do dia.

No domingo, a agenda abre com a apresentação circense e musical Firula Musical, com a palhaça Kika e sua trupe. Na sequência, o grupo Delírio Circense leva aos gramados a performance Splash, que envolve adultos e crianças em uma divertida brincadeira com bolhas de sabão gigantes. A programação segue com a Liga Lúdica, que apresenta réplicas de jogos populares de séculos passados e resgata a importância do brincar.

Serviço

Festival Trilha da Inclusão

Sábado, 10 de outubro, às 9h no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (St de Clubes Especial Sul, Trecho 2). Ingressos gratuitos disponíveis mediante a retirada no site Centro Cultural.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco