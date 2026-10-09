Inscrições para a 4ª edição do Festival de Esquetes estão abertas

Sob o tema A cena é o nosso lugar, sentir é nosso manifesto, as inscrições para a 4ª edição do Festival de Esquetes do Grupo-Caras Teatro Multifácico estão abertas até 18 de outubro. Essa temporada será realizada em Samambaia, no Complexo Cultural, de 16 a 22 de novembro.
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Lançado em 2023, o festival de esquetes nasceu para o incentivo de trocas culturais e artísticas entre grupos e artistas de teatro brasileiros. Para os sete dias de evento, cinco deles serão dedicados à mostra competitiva que, dessa vez, conta com 15 categorias e premiações em dinheiro. Será entregue, também, o troféu Elmo Ferrer que homenageia o dramaturgo, ator, diretor, produtor cultural e integrante do Grupo Caras.
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O Grupo Caras, fundador do FestCaras, desenvolve, ao longo do DF e entorno, espetáculos e produções artísticas, além de promover ações arte-educativas em escolas públicas e comunidades brasilienses.
Serviço
Festival de Esquetes do Grupo Caras - Inscrições abertas
Inscrições disponíveis no Instagram do Grupo Caras, @grupocaras, até o dia 18 de outubro.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel
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