Izabella Rocha lança o single Fica comigo, música nesta sexta (9/10)

A versão em espanhol "Quédate Conmigo" lança na próxima sexta feira (16/10). - (crédito: Renata Ferraz/Divulgação)

Nesta sexta-feira (9/10) Izabella Rocha, ex-vocalista e co-fundadora do Natiruts, lançou o single Fica Comigo. A cantora apresenta uma versão em português do clássico do jazz Love me or leave me, gravada por Nina Simone. Na interpretação da brasileira, a atmosfera melancólica da canção é substituída por um ska dançante, sem deixar o jazz da canção original de lado.

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Responsável pela adaptação da letra para o português, Izabella também assina a produção musical ao lado de sete outros artistas. A canção faz parte de uma série de lançamentos da ex-vocalista do Natiruts, que antecipam o álbum IZABELLA Vol. 1, previsto para novembro. Exceto pela regravação de Quero ser feliz também, todas as músicas dessa fase foram lançadas com uma versão em espanhol, para ampliar a aproximação com o público de outros países da América Latina.

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Quédate conmigo é a adaptação que seguirá o lançamento de Fica comigo. As canções são acompanhadas por videoclipes diferentes, cada um gravado em um lugar. O vídeo em português foi gravado em Santa Catarina, enquanto o em espanhol foi gravado no México, ambos com direção de Rodrigo Gianetto.