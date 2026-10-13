Artistas do axé lamentam a morte do cantor Netinho

A parceria entre Netinho e Claudia Leitte foi gravada em 2014 com a faixa "Aliança" - (crédito: Reprodução/Instagram/Claudia Leitte)

A morte de Netinho, nesta terça-feira (13/10), provocou homenagens de artistas ligados à axé music e de autoridades baianas. Aos 60 anos, o cantor morreu após enfrentar um câncer do sistema linfático e deixou uma trajetória profundamente associada à música e ao carnaval de Salvador.

Nos últimos meses, Netinho estava internado em um hospital da capital baiana para tratar um linfoma não Hodgkin. Segundo a assessoria do artista, a doença evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção de órgãos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A despedida será reservada. O velório e a cremação ocorrerão em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Homenagens de amigos da música

Entre os artistas que se despediram publicamente do cantor está Claudia Leitte, que compartilhou nas redes sociais uma fotografia antiga ao lado de Netinho.

"Descanse em paz, meu irmão", escreveu.

A relação entre os dois também chegou aos estúdios. Em 2014, Claudia e Netinho gravaram juntos Aliança, faixa incluída no álbum Beats, Baladas & Balanços - Manual para Baladas, do cantor.

Sarajane, conhecida pela música A Roda, também se manifestou sobre a perda. Em sua homenagem, destacou a resistência de Netinho durante os problemas de saúde e estendeu as condolências à família e à classe artística.

"Deus abençoe o seu regresso, vc foi um grande guerreiro, a música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina. Meus pêsames à família biológica, a nós artistas", escreveu.

Salvador relembra ligação com o carnaval

A relação de Netinho com a festa baiana também foi lembrada oficialmente. Os perfis da Prefeitura de Salvador e do Carnaval da cidade ressaltaram o papel do cantor na história da folia e a presença dele ao longo de diferentes edições.

"Hoje o carnaval e Salvador se despedem de um dos seus ícones, um artista que ajudou a escrever a história da nossa maior festa de rua do mundo. Netinho marcou gerações com sua voz, sua energia, fazendo valer sua presença por tantos carnavais", publicou.

Saiba Mais Cidades DF Morre Fátima Mosqueira, ex-presidente da Ascade em três mandatos

Morre Fátima Mosqueira, ex-presidente da Ascade em três mandatos Brasil Morre maestro Roberto Tibiriçá, aos 72 anos

Morre maestro Roberto Tibiriçá, aos 72 anos Brasil Lito Sousa deixa legado ao ajudar brasileiros a perder o medo de voar