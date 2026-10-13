Netinho, um dos principais nome do axé, morre aos 60 anos

O artista enfrentava um câncer do sistema linfático há mais de um ano - (crédito: Redes Sociais)

O cantor Netinho, um dos principais nomes do axé music, morreu nesta terça-feira (13/10), em Salvador. Ele tinha 60 anos. O artista enfrentava um câncer do sistema linfático havia mais de um ano.

Com grande projeção nacional no final dos anos 1980 e início da década de 1990, Netinho emplacou hits. Milla, a música mais famosa, liderou o ranking das mais executadas nas rádios durante semanas. Outros sucessos incluem Beijo na boca, Capricho dos deuses, Fim de semana, Total, A vida é festa, entre outros. Relembre Milla:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O artista anunciou que havia sido diagnosticado com câncer do sistema linfático em 22 de março de 2025, após ser internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana, com fortes dores nas pernas. Em sua conta no Instagram, ela mostrava as etapas do tratamento.

Primeiras notas e sucesso nacional

Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, Ernesto de Souza Andrade Júnior fez fama como Netinho. Construiu uma carreira marcada pela contribuição à popularização do axé music no Brasil.

O interesse pela música surgiu ainda na adolescência. Aos 14 anos, ele ganhou da mãe o primeiro violão e passou a desenvolver as habilidades musicais. Na infância, mudou-se para Salvador, onde começou a cantar profissionalmente em bares, com um repertório que incluía bossa nova e música popular brasileira.

A trajetória ganhou novos rumos no fim dos anos 1980, quando assumiu os vocais da Banda Beijo. A passagem pelo grupo foi decisiva para ampliar sua visibilidade e projetar a música baiana nacionalmente. Entre os destaques desse período estava Beijo na boca, uma das canções que marcaram sua atuação à frente da banda.

Em 1990, o cantor também integrou uma iniciativa que levou um trio elétrico à Itália durante a Copa do Mundo, contribuindo para apresentar a energia do carnaval baiano ao público internacional.

Carreira solo e consagração com Milla

Netinho iniciou uma nova etapa profissional em 1993, com o lançamento do álbum Um beijo pra você. O disco trouxe faixas como Capricho dos deuses, Total e Menina, que ajudaram a estabelecer sua identidade artística fora da Banda Beijo.

No ano seguinte, chegou ao mercado Nada vai nos separar, trabalho que incluiu músicas como Jeito diferente e uma nova interpretação de Gostoso demais, ampliando a presença do cantor nas rádios e no circuito musical brasileiro.

O reconhecimento comercial atingiu um dos pontos mais altos em 1996, quando lançou o álbum Netinho ao vivo. O projeto reuniu sucessos de sua trajetória e destacou Milla, música que se tornou um dos grandes símbolos do axé music e ultrapassou as fronteiras brasileiras, ganhando versões em outros idiomas.

Além dos palcos, o artista também investiu no mercado fonográfico. No Rio de Janeiro, criou um estúdio de grande porte especializado em gravação e mixagem, que recebeu artistas como Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Laura Pausini e Lenny Kravitz. Netinho ainda fundou um selo musical voltado ao lançamento de novos talentos da Bahia.

Vida pessoal e saúde

Entre 1997 e 2003, Netinho foi casado com a jornalista Mariana Trindade. Da união nasceu Bruna Trindade.

Durante a carreira, o cantor permaneceu associado à história do axé music e aos grandes carnavais, com um repertório que marcou diferentes gerações e consolidou sua presença entre os artistas mais populares da música baiana.

Ao longo da vida pública, o artista também falou sobre aspectos pessoais de forma pontual. Em 2010, assumiu publicamente ser bissexual. Dois anos depois, ao comentar o assunto no programa Fantástico, da TV Globo, preferiu não se estender. “Eu acho cafona ficar falando sobre isso. Não tem muito sentido”.

Problemas de saúde interromperam a carreira

Em 2013, o músico sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs), que deixaram sequelas e comprometeram, entre outras funções, a voz, seu principal instrumento de trabalho. O quadro o afastou dos palcos e fez com que permanecesse por quatro anos sem se apresentar no carnaval de Salvador.

Ao comunicar a morte, a assessoria destacou a importância da trajetória musical do cantor e pediu que a privacidade de familiares e amigos fosse preservada durante o período de despedida.

A nota também recuperou uma declaração atribuída ao artista enquanto ele enfrentava o tratamento, na qual fazia um balanço da própria vida e da relação construída com o público. “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”.

A equipe agradeceu ainda as mensagens de carinho e solidariedade recebidas e informou que a cerimônia de despedida será reservada a familiares e pessoas próximas do cantor.

Comunicado da assessoria de Netinho

É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje.

Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo.

Netinho partiu tranquilo. Durante os últimos meses de tratamento, costumava dizer:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte.”

Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários.

Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa.

Contamos com a compreensão e o respeito de todos.

Assessoria de Netinho