Netinho, ícone do axé music, morre aos 60 anos e causa da morte vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A música baiana perdeu nesta terça-feira (13) um de seus artistas conhecidos nacionalmente. Netinho morreu aos 60 anos, em Salvador, após enfrentar complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B.

A informação foi divulgada pela assessoria do cantor, que estava internado no Hospital Aliança Star, na capital baiana.

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De acordo com o comunicado oficial, o quadro de saúde do artista se agravou nos últimos meses, evoluindo para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

A família optou por atender a um desejo manifestado por Netinho: tanto o velório quanto a cremação acontecerão de maneira reservada, com a presença de familiares e amigos próximos.

Na despedida, a equipe destacou a personalidade e a contribuição do músico para a cultura brasileira, descrevendo-o como um "artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador".

A nota também ressaltou a conexão construída com o público ao longo de sua trajetória.

Durante o tratamento, o cantor chegou a compartilhar uma reflexão sobre a própria vida e o legado que pretendia deixar.

"Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte."