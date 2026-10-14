Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (14/10)

Tua mente é o arco que a força de tua vontade há de retesar para lançar os pensamentos certeiros ao futuro, porque se não usas a força de tua vontade para fazer isso, os pensamentos serão disparados pela tua mente como uma metralhadora giratória descontrolada.

O ser interior usa a força de vontade e pensa os pensamentos, os quais são os meios para atingir os propósitos, enquanto a mente é o instrumento necessário para orientar os pensamentos na direção ansiada, e tudo há de acontecer em sincronia, numa coreografia de enorme complexidade que não se circunscreve às funções da lógica que tanto prezamos, mas que envolve também emoções de todos os tipos, sem as quais nenhum de nós teria noção do que estaria acontecendo, pois, existiríamos como entidades indiferentes a tudo e a todas as experiências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Trate com cordialidade todas as pessoas, inclusive aquelas que você gostaria de ver pelas costas, mas não de uma forma hipócrita, porém, considerando que todo mundo tem direito a se equivocar e depois se retratar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É legítimo que sua alma busque conforto e segurança, afinal, seria pouco saudável existir no meio do estresse o tempo inteiro sem ter nenhum descanso. Porém, nunca faça dessa busca o destino mais importante de sua vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Inventar é bom e geralmente é a melhor pedida, porém, nem sempre, porque em alguns casos, como agora, melhor seria você preservar o bom andamento das coisas de acordo ao planejado e ao combinado com as pessoas envolvidas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É muito importante que você saiba discernir em que momento você atua de acordo com sua vontade interior e em que outros momentos você reproduz a vontade de seus pais, que foi introjetada durante a educação. Importante.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Chega uma hora em que se torna necessário fazer concessões que outrora teriam sido inimagináveis em nome de você se livrar de alguma situação que já tenha dado suficiente dor de cabeça. Será agora essa hora?

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cuide dos seus interesses com o mesmo ou maior carinho com que você cuidaria de seus filhos ou de seus animais domésticos, porque nesta parte do caminho pode haver avanços significativos na direção da prosperidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome a iniciativa de articular o encontro entre as pessoas que potencialmente ganhariam mais se organizando mutuamente. Elas andam dispersas e meio perdidas e, agora, é você que pode fazer com que se reúnam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há ideias lindas que são impossíveis de realizar, pelo menos de imediato, e se o seu objetivo seja se sentir melhor, a idealização é pertinente, mas se o objetivo for realizar, então melhor as descartar e agir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Como as pessoas andam mais ensimesmadas do que o habitual, dadas as profundas preocupações e crises existenciais em que andam envolvidas, não será fácil você as reunir para se juntarem aos seus projetos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor respeitar os compromissos assumidos do que, com a alma exausta, chutar o balde e fazer o que bem entender. A libertação é um destino nobre, mas a maneira de se libertar pode dar resultados muito diferentes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esse longo tempo em que parece que nada demais nem de menos acontece não há de servir para sua alma sentir que o Universo a esqueceu, porque não é nada disso. Continue aprimorando seus talentos e siga em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Não se trata de fazer por fazer, só para cumprir formalidades, mas fazer envolvendo seu coração e vísceras, para que sua atuação seja real, cheia de sua boa vontade de crescer e de aparecer. Assim tudo dará certo.