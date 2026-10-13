Filha de Netinho presta homenagem ao pai: "Te amo para sempre"

Bruna Trindade em momento de infância com o pai, Netinho: homenagem póstuma ao cantor - (crédito: Reprodução/Instagram)

A médica Bruna Trindade Andrade, filha do cantor Netinho, publicou uma homenagem ao pai em seu perfil no Instagram. O artista morreu aos 60 anos nesta terça-feira (13/10), em Salvador, na Bahia, onde estava internado.

Na publicação na rede social, Bruna divulgou uma foto de quando era criança. Na imagem compartilhada, ela aparece no colo do pai, que segura um microfone em sua direção. Na legenda do registro, a filha escreveu a declaração "Te amo para sempre".

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Popularização do axé music e diagnóstico

Netinho foi um dos nomes que ajudaram a popularizar o axé music no Brasil. O músico tratava um quadro de saúde específico: o linfoma não Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático.

A morte do cantor foi confirmada pela equipe do artista em suas redes sociais. O comunicado confirmou o falecimento ocorrido na manhã desta terça-feira e detalhou a evolução clínica enfrentada nos últimos meses.

"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", dizia o post.

Relação de Netinho com a filha

Bruna, de 29 anos, é a única filha do artista. A jovem é fruto do casamento do cantor com a jornalista Mariana Trindade. Ela vive na Bahia e atua no estado como médica residente em ortopedia.

Netinho costumava compartilhar registros esporádicos ao lado da filha em suas redes sociais. Nas publicações com Bruna, o músico baiano se declarava constantemente orgulhoso da médica.

O artista demonstrou esse sentimento em fevereiro de 2025 ao publicar uma homenagem com palavras direcionadas a Bruna.

"Minha amada filha, hoje médica ortopedista, que me orgulha demais. Te amo infinitamente e incondicionalmente. Tenha em mim, além de seu pai, um amigo fiel que estará junto a você em tudo o que você quiser viver", escreveu ele na ocasião.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.