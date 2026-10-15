De divas pop a futebol; memes feitos com IA colocam Lula em diferentes situações

Após o primeiro turno das eleições gerais de 2026, realizado em 4 de outubro, Lula (PT), candidato à reeleição, virou personagem de uma onda de memes nas redes sociais. Fãs e apoiadores do presidente passaram a compartilhar montagens feitas com inteligência artificial que colocam o petista em situações inusitadas, com referências à música, à televisão e à cultura da internet.

De apresentações de divas pop a programas clássicos da TV brasileira, parece que nenhum nicho escapou das brincadeiras. Com o uso da inteligência artificial (IA), o presidente aparece em diferentes cenários, interpretando artistas, dançando e até contracenando com personagens conhecidos do público. O Correio separou os melhores memes.

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A onda de memes também se insere dentro do contexto de maior engajamento do presidente nas redes sociais após o primeiro turno das eleições.

Em uma das montagens feitas, resgataram um dos memes mais marcantes da Hora do Faro, registrado no "Vai dar Namoro". É o clássico: "Olha ele aí", em que o pretendente aparece rebolando. Enquanto isso, outros exploram o universo da música. Taylor Swift, Britney Spears, Ariana Grande e Tupac estão entre as referências usadas nas publicações.

Claro que o funk não poderia faltar para os brasileiros, o estilo também ganhou espaço na brincadeira. Além dos passinhos, Lula aparece em montagens relacionadas a música "Nosso Amor" de MC Pedrinho. Outros vídeos divulgados, o presidente aparece ao lado do mascote oficial das campanhas de vacinação do Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o famoso Zé Gotinha, fazendo a famosa "sarrada" — passo de dança e um movimento corporal associado ao funk carioca.

Memes com IA pode virar deepfake?

Apesar de ser engraçado e divertido, os vídeos também levantam questionamentos sobre os limites do uso da inteligência artificial, especialmente em período eleitoral. Para desvendar, o Correio conversou com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Getúlio Immich.

O advogado garantiu que a brincadeira não tem risco, e que o simples fato de um meme utilizar a imagem de um candidato ou ter sido produzido com IA não significa que o conteúdo seja irregular, ou uma deepfake, que é uma tecnologia de IA usada para disseminar desinformação. “O humor político continua protegido. É diferente de produzir um conteúdo com aparência de realidade para levar o público a acreditar que o candidato efetivamente disse, fez ou participou de algo que nunca ocorreu”, explica Immich.

Brincadeira não tem risco de virar desinformação

O advogado explica que os principais pontos de atenção é a diferença entre uma montagem claramente humorística e um conteúdo que tenta convencer o público de que uma situação inventada realmente aconteceu. Para isso, é necessário considerar o realismo da montagem e o contexto em que ela é utilizada, inclusive se está inserida em propaganda eleitoral.

Para o especialista em tecnologia Dhiego Soares, CEO do Global Tech Institute, três fatores ajudam a avaliar esse tipo de publicação e distinguir: o grau de realismo, a intenção do conteúdo e a transparência sobre o uso da ferramenta. Enquanto uma montagem exagerada pode deixar evidente o caráter humorístico, um vídeo que imita uma situação real exige mais atenção antes de ser compartilhado. "Recomendo desconfiar de conteúdos que provocam forte reação emocional e checar a fonte antes de compartilhar", finaliza.

Confira alguns dos memes:

Lula no Hora do Faro: “Olha ele aí”

lula de ia olha ele ae ai rodrigo faro vai dar namoro melhor do brasil https://t.co/GpDfKit1As — VOTE 13 ???? (@manondoce) October 9, 2026

Taylor Swift:

LULA Taylor Swift KARMA pic.twitter.com/Svi89poyGd — ????????????????? | school trip???????? (@demokbl) October 9, 2026

Mc Pedrinho:

lula querendo nevegar na praia pic.twitter.com/ETAZNRMPOX — ????????????????? | school trip???????? (@demokbl) October 9, 2026

Britney Spears

lula Oops!…I Did It Again pic.twitter.com/7CdMSaOrdR — ????????????????? | school trip???????? (@demokbl) October 9, 2026

Passinho de Funk:

lula fazendo passinho funk pic.twitter.com/qfetpCFwaW — ????????????????? | school trip???????? (@demokbl) October 9, 2026

Tupac:

LULA HIT 'EM UP RAP pic.twitter.com/HWqxyAZHNU — ????????????????? | school trip???????? (@demokbl) October 9, 2026

Lula nas novelas:

pic.twitter.com/6Nzo09WJHd

Which viral video/meme are we using? We're putting Lula in them, lol. — Bloguerinha ? SWAG ????????? (@Sartori222) October 10, 2026

Zé Gotinha:

vamos continuar fazendo meme de ia do lula pois estamos associando ele a coisas engraçadas e boas vamos braaasil pic.twitter.com/QUq5Yu0wrb — yenns (@batsimbol) October 10, 2026

Nem o Alckmin escapou:

Quem for na paulista domingo pede para Dr. Geraldo tentar reproduzir esse meme. Kkk

Bora Lula pic.twitter.com/Zgwcly9bx7 — Empatia ?????? (@patty_morais21) October 10, 2026

Casos de Família:

eu n to aguentando com esses meme do lula vei pic.twitter.com/Iefdr5CCCx — vín (@dissevini) October 10, 2026

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.