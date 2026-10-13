Projeto Raízes do Conhecimento leva formação audiovisual gratuita ao DF

As inscrições para o curso de audiovisual gratuito realizado pela iniciativa Raízes do Conhecimento: Circuito de Formação Técnica em Audiovisual estão abertas até sexta-feira (16/10). Conduzidas pelos videomakers Thiago Barreto (Tuca) e Pedro Magalhães, as aulas serão ministradas de maneira on-line e presencial no Santuário dos Pajés (Noroeste), no Distrito Drag (Plano Piloto) e na Casa de Cultura Martinha do Coco (Paranoá).

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O projeto ocorrerá entre o final de outubro e o começo de dezembro de 2026 e contará com acessibilidade em libras e uma ajuda de custo para os selecionados no valor de R$300, distribuído em duas parcelas. Os participantes serão divididos em 15 vagas formando de três turmas, uma para cada espaço. As turmas possuem públicos prioritários, sendo a comunidade indígena, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ e pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, porém, as inscrições não são exclusivas e pessoas que não pertencem aos grupos prioritários também podem participar do processo seletivo.

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A iniciativa traz para a população uma forma gratuita de aprender técnicas para a profissionalização dentro da área cinematográfica e ajuda a criar um portfólio, pois os participantes realizarão registros de eventos, ações culturais ou espetáculos como parte da formação. Dividida em dois segmentos, a formação é composta por módulos teóricos on-line e encontros presenciais para um maior aprofundamento em temas como linguagem audiovisual, captação de imagem e som, iluminação, registro de atividades culturais e edição.





Serviço

Projeto gratuito de audiovisual abre inscrições no DF

Curso de audiovisual gratuito realizado pela iniciativa “Raízes do Conhecimento: Circuito de Formação Técnica em Audiovisual”, Inscrições abertas até dia 16 de outubro pelo formulário https://docs.google.com/forms/. Mais informações pelo instagram @raizesdoconhecimento.unica



