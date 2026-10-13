Sesc lança curso sobre o modernismo com participação de Lilia Schwarcz

Lilia Schwarcz, historiadora e antropóloga, conduz a aula inaugural do curso "Modernismo na História da Arte Brasileira" no Sesc Cultural - (crédito: Divulgação )

O Sesc Cultural promove o curso presencial Modernismo na História da Arte Brasileira, série de quatro encontros no Teatro Silvio Barbato, situado no Setor Comercial Sul. A programação ocorre entre sábado (17/10) e 28 de novembro, com entrada franca. A retirada de ingressos acontece meia hora antes de cada atividade no foyer, sujeita à lotação.

A historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz conduz a aula inaugural no dia 17 de outubro, das 13h30 às 16h30, com o tema Semana de 22: ecos, mitos e ausências. A escritora examina o evento de 1922 como eco de transformações históricas e afirma que "a Semana de 22 produziu uma espécie de catequese a partir da projeção de seus outros. Mulheres, negras, indígenas estavam na representação dos modernistas, mas não estavam presentes".

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Debates e cronograma

Com exceção do primeiro encontro, as aulas ocorrem das 10h às 13h. Pesquisadoras convidadas aprofundam as discussões ao longo das semanas:

31 de outubro: Vera Pugliese ministra As vanguardas e o Modernismo Brasileiro, abordando a influência de movimentos como expressionismo, cubismo, futurismo e surrealismo, além dos critérios que definiram a arte oficial.

14 de novembro: Graça Ramos apresenta Modernismos em Brasília, avaliando a capital federal como consolidação prática dos conceitos modernos na arquitetura, literatura e artes visuais.

28 de novembro: Renata Felinto e Naine Terena conduzem Outros Modernismos, propondo revisão crítica sobre a representação de pessoas negras e povos indígenas na história da arte brasileira.

Projeto educativo

A atividade representa o primeiro curso do Programa Educativo do Sesc Cultural, voltado à formação continuada. Quinze professores selecionados da rede EduSesc integram o projeto para aplicar os debates em propostas metodológicas nas salas de aula do Distrito Federal, onde o projeto modernista de Brasília é tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade.

O espaço definitivo do Sesc Cultural, na 511 Norte, tem previsão de início de obras para 2027 e inauguração marcada para o fim de 2028. A futura estrutura multifuncional contará com teatro, laboratório de arte e tecnologia, salas de oficinas, espaços expositivos e jardim de esculturas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.