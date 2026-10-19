Naza: filme isralense detalha ações militares na Faixa de Gaza

Naza, novo documentário de Yuval Abraham e Rachel Szor, desloca o olhar para Israel - (crédito: Divulgação)





Naza. Um acrônimo militar hebraico de quatro letras que calcula o grau de danos e baixas civis antes de um ataque e, também, título do novo documentário de Yuval Abraham e Rachel Szor. Os telhados de Tel Aviv engolidos pela noite foram onde as lentes investigativas examinaram o sistema coordenado por trás do genocídio que ocorre no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucesso

Ao longo de 1 hora e 17 minutos, 24 membros anônimos do exército e serviços de inteligência israelenses detalham suas ações durante os ataques militares. Os diretores israelenses costuram as alegações dos personagens e trazem as telas o sistema operacional até as bases da violência organizada pelo exército e o olhar crítico para as forças que permitem a continuidade do ataque à Gaza.

Leia também: Leci Brandão comemora 50 anos de carreira com álbum cheio de clássicos



Ovacionado no decorrer de 25 minutos, o filme estreou em setembro deste ano no Festival de Veneza e saiu vitorioso com o Prêmio Especial do Júri. Naza é a terceira obra de Yuval Abraham e a segunda de Rachel Szor, ambos trabalharam juntos em Sem Chão, documentário que lhes rendeu um Oscar de melhor documentário em 2025.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Saiba Mais Diversão e Arte Temporada da NBA estreia no Prime Video com rodada dupla imperdível

Temporada da NBA estreia no Prime Video com rodada dupla imperdível Diversão e Arte Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucesso

Globo e Netflix fecham mega-acordo para exibir 18 produções de sucesso Diversão e Arte Chiquinho França leva mistura de ritmos ao Clube do Choro