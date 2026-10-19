Temporada da NBA estreia no Prime Video com rodada dupla imperdível

A temporada 2026-27 da NBA começa no Prime Video nesta terça-feira (20/10) com rodada dupla. Em seu quinto ano com transmissões no Modo Prime, o serviço conta com a estreia do ex-armador Gustavinho Lima nos comentários, somando a experiência de 17 anos nas quadras por clubes como Corinthians, Mogi e Pinheiros.
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A equipe do streaming tem ainda os narradores Marcelo Gomes, Marcelo do Ó e Napoleão de Almeida, além dos comentários de Alana Ambrósio, Janeth Arcain e Vavo Mantovani.
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O primeiro confronto desta terça-feira reúne Detroit Pistons e Boston Celtics a partir das 17h50, com narração de Marcelo do Ó e análise de Gustavinho Lima. Na sequência, às 22h, o atual vice-campeão San Antonio Spurs enfrenta o campeão de 2024-25, Oklahoma City Thunder, com narração de Marcelo Gomes e comentários de Alana Ambrósio.
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Programação e jogos da temporada
A grade do Prime Video exibe 147 confrontos da temporada regular. Entre as transmissões marcadas está a volta de Victor Wembanyama à França no dia 14 de janeiro, quando o San Antonio Spurs visita Paris no primeiro de dois duelos do NBA Global Games.
O calendário também traz o retorno de Jaylen Brown a Boston como jogador do Philadelphia 76ers em 21 de janeiro. Uma semana depois, em 28 de janeiro, Giannis Antetokounmpo joga pelo Miami Heat contra sua ex-equipe, o Milwaukee Bucks.
A lista de transmissões inclui eventos do calendário:
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147 confrontos da temporada regular;
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Cobertura exclusiva da Emirates NBA Cup 2026, com o duelo do título em 11 de dezembro no Hinkle Fieldhouse, da Butler University, em Indianápolis;
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Transmissões exclusivas do NBA Global Games em Paris e Manchester em janeiro de 2027;
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Partidas do NBA Play-In Tournament 2027;
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Confrontos selecionados da primeira e da segunda rodada dos Playoffs;
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Finais da Conferência Leste ao vivo com exclusividade.
Na estreia global no Modo Prime, o alcance fora dos Estados Unidos subiu 28% em comparação ao ano anterior, segundo dados da empresa Fifty5Blue, com crescimento verificado na Europa, Ásia-Pacífico e América Latina.
A exibição dos jogos ocorre sem taxa extra para assinantes Prime neste mês de outubro. O catálogo esportivo disponibiliza partidas do Brasileirão Série A e da Copa do Brasil, além de canais como Cazé TV e GE TV. O NBA League Pass pode ser assinado separadamente para acesso a todas as partidas ao vivo e sob demanda em computadores, celulares, tablets, consoles, set-top boxes e smart TVs pelo endereço amazon.com/howtostream.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.